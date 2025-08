La BEV relève son objectif de crédit pour 2025

>> Le crédit en hausse de près de 10% au premier semestre 2025, un record en deux ans

>> La BEV va évaluer la conformité des banques en matière de gestion des risques

Photo : VNA/CVN

Au 28 juillet, l'encours total des prêts avait augmenté de 9,64% par rapport à la fin de l'année dernière, a indiqué la Banque d’État du Vietnam (BEV) dans un communiqué publié sur son site web.

L'ajustement du "room" crédit a été effectué sur la base de principes précis visant à garantir la transparence, a indiqué la BEV, ajoutant qu'elle avait procédé à une augmentation proactive des quotas sans solliciter de propositions des établissements de crédit. L'annonce ne précisait pas l'ampleur des ajustements. Plus tôt cette année, la Banque centrale avait fixé l'objectif annuel de croissance du crédit à 16%.

La BEV a souligné que l'expansion du crédit doit être mise en œuvre avec prudence et efficacité, en se concentrant sur les secteurs prioritaires, conformément à la stratégie de croissance économique du gouvernement, tout en surveillant étroitement les flux de crédit vers les zones à haut risque. La BEV a également déclaré qu'elle s'efforcerait de maintenir la stabilité des taux de dépôt et de réduire les taux de prêt par la réduction des coûts, la numérisation, la simplification des procédures administratives et la restructuration interne. La Banque centrale a affirmé que des politiques visant à faciliter l'accès au crédit seront encouragées, s'engageant à surveiller les marchés financiers nationaux et internationaux afin de garantir la liquidité et un flux régulier de crédit dans l'économie, parallèlement à la mise en œuvre rapide de la politique monétaire pour maintenir la stabilité financière.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné la nécessité de maintenir une politique monétaire efficace pour garantir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation, stabiliser le taux de change et soutenir la croissance. Il a également insisté sur l’importance d’une surveillance stricte pour garantir la stabilité du système bancaire et d’une évaluation continue des établissements fragiles en vue de solutions opportunes et efficaces.

Photo : VNA/CVN

Concernant les plafonds de crédit (credit room), le vice-Premier ministre a estimé qu’ils devaient rester un instrument de régulation à court terme et que les banques performantes devaient voir leur plafond relevé afin de renforcer leur capacité à financer l’économie. Hô Duc Phoc a appelé à la conception et à la mise en œuvre de programmes de prêts préférentiels (logement social, réduction de la pauvreté), à une gestion rigoureuse des flux de capitaux, à une réorientation du crédit vers les secteurs productifs et commerciaux, à un renforcement des inspections ciblées, à l’éradication des participations croisées et au traitement résolu des créances douteuses.

Injecter des capitaux dans l'économie

Selon le dirigeant de la BEV, suivant scrupuleusement la résolution de l’Assemblée nationale, les directives du gouvernement et du Premier ministre, la BEV mène une politique monétaire proactive, flexible, rapide et efficace. Les solutions sont mises en œuvre de manière synchrone, harmonieuse et étroite avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques. L'objectif est de promouvoir une croissance économique forte, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et le maintien des grands équilibres économiques.

L'ajustement de cet indicateur est effectué selon des principes précis, garantissant publicité et transparence. Il s'agit d'une décision proactive de la Banque d'État, selon laquelle les établissements de crédit n'ont plus besoin de formuler de demande comme auparavant. Cette politique témoigne de la flexibilité et de la proactivité de la gestion, créant ainsi les conditions permettant aux établissements de crédit d'accroître leur capacité à fournir des crédits en fonction des besoins réels de l'économie. Outre l'ajustement des objectifs, la BEV exige également des établissements de crédit qu'ils appliquent strictement les directives du gouvernement, de ses dirigeants et de la BEV. Les établissements de crédit doivent organiser et mettre en œuvre résolument des solutions de crédit, améliorer l'efficacité de leurs activités, garantir la sécurité du système et contribuer à la stabilisation du marché monétaire.

La croissance du crédit doit garantir sécurité et efficacité, en se concentrant sur les secteurs productifs et commerciaux, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance économique, conformément aux politiques du gouvernement et du Premier ministre. Parallèlement, les établissements de crédit doivent contrôler strictement le crédit dans les secteurs potentiellement risqués afin d'éviter de provoquer des déséquilibres ou d'accroître les créances douteuses dans le système.

D'autre part, pour soutenir les entreprises et les particuliers, la BEV exige des établissements de crédit qu'ils maintiennent des taux d'intérêt stables sur les dépôts tout en s'efforçant de réduire les taux d'intérêt sur les prêts. Cette mesure sera mise en œuvre par la réduction des coûts d'exploitation, l'amélioration de l'application des technologies de l'information, la simplification des procédures administratives et la restructuration de la structure organisationnelle.

Parallèlement, des politiques visant à lever les difficultés d'accès au crédit continuent d'être mises en œuvre afin d'aider les entreprises et les particuliers à se redresser et à développer leur production et leurs activités. Les établissements de crédit doivent accorder des crédits conformément à la réglementation et aux directives de la Banque d'État figurant dans la Directive n° 01/CT-NHNN du 20 janvier 2025 relative à l'organisation de la mise en œuvre des missions clés du secteur bancaire en 2025.

Thê Linh/CVN