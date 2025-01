Réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos

Les deux Premiers ministres ont souligné que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos continuaient de se développer et de s'approfondir.

Ils ont constaté que la coopération en matière de défense et de sécurité s’avérait étroite, contribuant à maintenir la stabilité politique, l’ordre social et la sécurité dans chaque pays.

Sur le plan économique, en 2024, des résultats remarquables ont été obtenus dans ce domaine, ont-ils indiqué, précisant que les entreprises vietnamiennes avaient investi 5,7 milliards d'USD dans 267 projets au Laos, avec un capital réalisé d’environ 2,8 milliards d'USD.

Toujours l’année dernière, le commerce bilatéral a dépassé 2,2 milliards d'USD, soit un bond de 33,9% par rapport à 2023, ont-ils ajouté.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre de manière effective les déclarations communes et les accords signés lors de cette 47ᵉ réunion, de rechercher des mesures concrètes pour continuer à approfondir les relations politiques et diplomatiques, renforcer le pilier de coopération en matière de défense et de sécurité, et de continuer à accorder une priorité particulière à la collaboration dans l’éducation et la formation.

Le gouvernement lao s’est engagé à créer des conditions favorables aux projets clés des entreprises vietnamiennes.

Les deux parties ont en outre décidé de chercher à augmenter les échanges commerciaux bilatéraux de 10 à 15% en 2025 par rapport à 2024, visant à atteindre bientôt un volume de 5 milliards d'USD.

Le gouvernement vietnamien continuera à offrir 1.160 bourses aux cadres et étudiants lao pour suivre des cursus au Vietnam et à envoyer des professeurs au Laos pour enseigner le vietnamien.

Les deux parties se sont déclarées convaincues que le succès de cette 47ᵉ réunion donnerait un nouvel élan à leur coopération, contribuant à consolider constamment la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux pays dans les années à venir.

Dès la réunion, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature et à l’échange de documents de coopération importants, notamment : le procès-verbal de la 47ᵉ réunion, l’accord sur le plan de coopération entre les deux gouvernements pour 2025, l’accord des deux gouvernements sur l’achat et la vente d’énergie électrique produite à partir du charbon, le plan de coopération pour 2025 entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère lao de l’Éducation et des Sports.

