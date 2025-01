Le Vietnam et le Laos s'orientent vers les relations commerciales durables

La visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à Vientiane et sa participation en tant que coprésident de la 47 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos devraient permettre de créer des percées dans la coopération économique, commerciale et d'investissement bilatérale.

>> Le Vietnam et le Laos maximisent leur potentiel de coopération économique

>> Le PM Pham Minh Chinh arrive à Vientiane, entamant sa visite au Laos

>> Réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos, établies en 1962, se sont renforcées au fil des décennies, donnant naissance à une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, notamment le commerce. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont intensifiés, caractérisés par une balance commerciale équilibrée et une diversification croissante des produits échangés.

Le Vietnam et le Laos, deux pays voisins liés par une frontière commune de plus de 2.300 km, bénéficient d'une connectivité exceptionnelle facilitée par neuf postes frontières internationaux et de nombreuses zones économiques. Cette proximité géographique favorise les échanges commerciaux et crée un environnement propice au développement économique bilatéral. Les accords de réduction tarifaire, ainsi que les normes de qualité flexibles du Laos, ont considérablement stimulé les exportations vietnamiennes.

Lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthvanh, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a annoncé que la valeur des échanges commerciaux bilatéraux en 2024 a atteint 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 34% par rapport à l'année précédente et dépassant pour la première fois la barre des deux milliards de dollars.

Le ministre a souligné que les procédures de mise en œuvre du nouvel accord commercial Vietnam - Laos, signé en avril 2024, étaient désormais finalisées. Il a appelé Vientiane à accélérer les formalités internes afin de permettre une entrée en vigueur rapide de cet accord, qui devrait donner un nouvel élan à nos échanges commerciaux.

Les échanges commerciaux de charbon et d'électricité entre le Vietnam et le Laos ont connu un essor significatif, contribuant à renforcer les économies de part et d'autre.

L'ambassadeur du Laos a exprimé son impression sur la croissance économique et commerciale du Vietnam en 2024, avec un commerce extérieur estimé à 810 milliards de dollars et un excédent commercial pendant neuf années consécutives.

Les exportations entre le Vietnam et le Laos sont complémentaires plutôt que concurrentes. Le Vietnam exporte vers le Laos produits chimiques, pétrole, machines, équipements et véhicules, tandis qu'il importe du Laos des matières premières telles que caoutchouc, charbon, bois, engrais et minéraux.

D'ici la fin de 2024, le Vietnam a investi au Laos dans 417 projets d'une valeur totale de plus de 4,9 milliards de dollars, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de l'électricité, des mines et des services. Ces projets ont créé des emplois, augmenté les revenus des travailleurs et contribué au budget de l’État lao.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a été l'un des principaux promoteurs du commerce bilatéral, notamment par l'organisation de la Foire commerciale Vietnam-Laos et des activités de mise en réseau commercial entre les deux pays. Le Bureau commercial de Hanoï à Vientiane met également régulièrement à jour ses politiques et promeut les marques nationales au Laos .Afin de promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement, les dirigeants des deux pays ont souligné l'importance de renforcer la connectivité et de construire une zone industrielle Laos - Vietnam.

Afin de maximiser les opportunités offertes par le marché lao, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce encourage les entreprises nationales à intensifier leurs efforts d'exportation et à adopter des stratégies commerciales plus adaptées. Face à l'intensification des investissements vietnamiens au Laos, les entreprises du pays ont tout intérêt à développer leurs activités sur ce marché en augmentant leurs exportations, en tissant des liens commerciaux solides et en mettant en place des chaînes de valeur locales.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce s'engage à soutenir les entreprises dans leurs efforts pour explorer de nouveaux marchés, à travailler étroitement avec les villes frontalières et à garantir des activités commerciales fluides et efficaces entre les deux pays.

VNA/CVN