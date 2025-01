Le PM Pham Minh Chinh arrive à Vientiane, entamant sa visite au Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé ce jeudi matin 9 janvier à Vientiane, pour effectuer une visite au Laos et y co-présider la 47 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, les 9 et 10 janvier, à l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone.

>> Le PM coprésidera la 47e réunion du Comité untergouvernemental Vietnam - Laos

>> La visite du PM Pham Minh Chinh d’une grande importance pour le Vietnam et le Laos

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour le Laos

Photos : VNA/CVN

Durant son séjour, le chef du gouvernement vietnamien et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, coprésideront la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos et une Conférence sur la coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des entretiens et entrevues avec les plus hauts dirigeants du Laos, rencontrera d’anciens hauts dirigeants du Laos, travaillera avec des responsables de plusieurs agences lao et assistera à des événements conjoints des deux pays.

La visite vise à mettre en œuvre les résultats obtenus lors de la réunion des deux Politburo en septembre 2024, à collaborer pour mener à bien la préparation de la rencontre entre les chefs des trois Partis au pouvoir du Cambodge, du Laos et du Vietnam en 2025 et des événements majeurs dans les relations entre les deux pays et de chaque pays.

Les deux parties discuteront des mesures visant à renforcer la coopération politique et diplomatique, à intensifier la coopération en matière de sécurité et de défense, à promouvoir la coopération en matière d’économie, de commerce, d’investissement, d’éducation et de culture, notamment à favoriser les liens entre les deux économies par le biais de la connectivité en matière de transports et des relations commerciales, et à mettre en œuvre efficacement les projets de coopération clés entre les deux pays.

VNA/CVN