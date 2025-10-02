Le Vietnam mobilise son aide pour les victimes du typhon Bualoi

Le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a lancé jeudi 2 octobre un appel national à la solidarité, exhortant les citoyens et la communauté internationale à soutenir les victimes du typhon Bualoi, qui a fait au moins 36 morts, 21 disparus et des pertes économiques estimées à 430 millions de dollars.

Lors de la cérémonie de lancement de l'appel à Hanoï, Do Van Chien, membre du Bureau politique et président du Comité central du FPV, a lu un appel urgent à mobiliser des ressources pour aider les habitants des régions du Nord et de la partie Nord du Centre à surmonter les ravages causés par ce phénomène naturel, qualifié d'« exceptionnellement féroce ».

Photo: VNA/CVN

Les dernières statistiques préliminaires dressent un tableau des destructions : 147 blessés, 160 maisons effondrées, plus de 154.800 maisons endommagées et de vastes zones agricoles submergées. Les infrastructures publiques ont également été gravement endommagées : plus de 1.400 écoles ont été touchées et plus de 8.200 poteaux électriques ont été abattus.

Immédiatement après la catastrophe, les autorités du Parti communiste du Vietnam (PCV), le gouvernement et le FPV ont mobilisé des milliers de fonctionnaires, de soldats et de volontaires pour les opérations de sauvetage et d’évacuation.

Le secrétaire général du PCV, To Lam, a présenté, au nom des dirigeants du pays, ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a donné des instructions pour une intervention rapide et efficace. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné aux ministères et aux localités de mobiliser toutes les ressources disponibles.

«Le Comité central de la FPV partage la profonde tristesse des familles qui ont perdu des proches ou ont été blessées et exprime sa gratitude aux secouristes, en particulier aux soldats», a déclaré Dô Van Chien lors de la cérémonie.

«Les dégâts sont énormes et de nombreuses familles ont besoin de soutien. Avec un budget public limité, nous devons promouvoir la précieuse tradition de solidarité de notre nation», a-t-il expliqué.

L'appel du FPV s'adresse à tous les Vietnamiens, au pays comme à l'étranger, ainsi qu'aux organisations, entreprises, bienfaiteurs et étrangers résidant au Vietnam.

La réponse a été immédiate et significative. Lors de la cérémonie, le FPV a annoncé avoir déjà reçu des dons et des promesses de dons totalisant plus de 673 milliards de dongs (environ 26 millions de dollars).

Le Comité central de mobilisation de secours annonce une première aide de 260 milliards de dongs pour 17 villes et provinces touchées par le typhon Bouloi.

Le FPV s'est engagé à utiliser tous les fonds avec une transparence et une efficacité totales, afin que l'aide parvienne aux personnes les plus démunies et leur permette de reconstruire leurs vies et leurs moyens de subsistance au plus vite.

VNA/CVN