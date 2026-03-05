Cuba demande la fin immédiate des violations du droit international au Moyen-Orient

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a appelé mercredi 4 mars à la fin immédiate des violations du droit international dans le contexte de l'escalade militaire au Moyen-Orient.

"Cuba se joint aux appels internationaux pour mettre immédiatement fin aux violations du droit international résultant de l'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et le Liban, qui se traduisent par des assassinats politiques et des attaques aveugles", a déclaré le président cubain Diaz-Canel sur X.

Il a ajouté que Cuba prônait le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de toutes les nations de la région, et appelait à la cessation des actes causant des pertes humaines et des dommages aux infrastructures civiles des États du Golfe, avec lesquels Cuba entretient des relations d'amitié et de coopération.

"Cuba réitère son appel à préserver le principe de bon voisinage, de modération et de dialogue en cette période délicate", a fait savoir M. Diaz-Canel.

