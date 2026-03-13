Le MAE russe réaffirme son opposition à la pression exercée par les États-Unis sur Cuba

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la position de principe de Moscou sur le fait que les pressions économiques et politiques exercées par les États-Unis sur Cuba sont inacceptables.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Lavrov a fait cette déclaration à l'issue d'une conversation téléphonique avec son homologue cubain Bruno Rodriguez Parrilla jeudi 12 mars, selon un communiqué du ministère.

M. Lavrov a également exprimé son soutien sans faille au peuple cubain fraternel dans ses efforts pour défendre la souveraineté de l'État et le droit de choisir sa propre voie de développement.

Au cours de la conversation, ils ont abordé des questions majeures liées à la coopération bilatérale et à la situation internationale, ainsi que la 23e réunion de la Commission intergouvernementale russo-cubaine sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique.

AFP/VNA/CVN