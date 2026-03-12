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Brefs / International
L'aéroport de Berlin suspend brièvement son activité après le signalement d'un drone

L'aéroport de Berlin a dû brièvement suspendre mercredi 11 mars les décollages et les atterrissages après le signalement d'un drone, dernier en date d'incidents en série similaires survenus en Allemagne.

>> Sécurité aérienne : des mesures renforcées face aux intrusions de drones

Un porte-parole de l'aéroport a fait savoir que les activités avaient été suspendues "par mesure de sécurité" pendant environ une demi-heure après qu'"un objet volant non identifié a été aperçu" près d'un hangar d'hélicoptères utilisé par l'armée allemande. La police a été appelée pour enquêter sur cette observation mais l'objet n'a pas été repéré de nouveau. Peu après 19h10 (18h0 GMT), les restrictions ont été levées et le trafic a pu reprendre normalement, a précisé le porte-parole.

APS/VNA/CVN

#aéroport #Berlin #drone

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