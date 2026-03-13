Sénégal : des discussions envisagées sur le gaz de GTA pour le marché local

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Le gouvernement sénégalais envisage d'ouvrir des discussions avec la Mauritanie sur l'approvisionnement du marché local en gaz à partir du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité conjointement par les deux pays, a déclaré jeudi 12 mars à Dakar le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. S'exprimant lors d'une conférence de presse sur la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques, M. Sonko a indiqué qu'une telle orientation pourrait générer un gain estimé à 940 milliards de francs CFA (environ 1,6 milliard d'USD) entre 2025 et 2040, tout en permettant de réduire le prix du gaz domestique. Le chef du gouvernement a relevé que les estimations évoquent un potentiel d'environ 40 milliards de dollars pour le projet GTA, alors que les recettes directes attendues pour le Sénégal restent, pour l'instant, limitées. Il a assuré que le gouvernement entend instaurer une nouvelle approche dans la gestion des ressources naturelles afin de mieux défendre les intérêts économiques du Sénégal. Développé par BP et ses partenaires Kosmos Energy, PETROSEN et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), le projet GTA a franchi une étape majeure avec sa première exportation de gaz naturel liquéfié en avril 2025. Sa phase initiale doit produire approximativement 2,4 millions de tonnes de GNL par an.

Xinhua/VNA/CVN