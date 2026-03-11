Il n'y a "aucun plan commun" pour mettre fin au conflit américano-israélien contre l'Iran

Selon M. Merz, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre tchèque Andrej Babis, le conflit dure depuis plus d'une semaine et "d'autres problèmes surgissent". Le chancelier allemand a ajouté que le conflit risque d'affecter la sécurité et l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne et de l'Europe, ainsi que la situation migratoire. En outre, a souligné M. Merz, la tension n'apportera pas une sécurité et une stabilité durables à Israël et aux autres partenaires régionaux, et elle ne servira pas davantage les intérêts du peuple iranien, notant enfin que le monde a besoin d'un Iran stable et viable dans le cadre d'un ordre de paix et de sécurité régional.

Xinhua/VNA/CVN