Chine : le box-office de la fête du Printemps dépasse les 2 milliards de yuans

Le box-office de la fête du Printemps en Chine, préventes comprises, a dépassé les 2 milliards de yuans (environ 290 millions de dollars) mercredi 18 février, au quatrième jour des vacances de neuf jours, selon les données du secteur.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La période des vacances de la fête du Printemps, qui a débuté dimanche 15 février en Chine, est considérée comme l'une des périodes les plus importantes du deuxième plus grand marché du cinéma du monde.

Une gamme variée de films sont sortis pendant cette période, dont des comédies, des films d'action, d'animation et de science-fiction, offrant au public une palette cinématographique riche et variée.

Xinhua/VNA/CVN