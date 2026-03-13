Black Boar Friday : un sanglier au centre commercial à Berlin

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Un sanglier s'est égaré vendredi matin 13 mars dans un centre commercial du sud-est de Berlin, provoquant quelques dégâts matériels mais sans faire de blessés, a indiqué à l'AFP la police. L'animal s'est introduit dans le centre commercial en brisant légèrement une porte d'entrée en verre avant de s'aventurer dans un magasin "Tedi", spécialisé dans le bricolage et la décoration, a ajouté la police, prévenue peu après 09h00 locales. Également alertée, "une équipe composée de soigneurs animaliers et d'une vétérinaire du zoo voisin de Berlin s'est rendue sur place avec l'équipement nécessaire (sarbacane, pistolet anesthésiant, boucliers en bois)", a indiqué une porte-parole du parc animalier dans un courriel à l'AFP. "Après avoir évalué la situation, il a été constaté que l'anesthésie de l'animal n'était pas possible en raison de la configuration des lieux", a-t-elle ajouté. Suite à une concertation approfondie entre les deux équipes, il a été décidé de repousser l'animal vers l'extérieur en "construisant un chemin à l'aide de palettes en bois de supermarché", ont indiqué les deux sources à l'AFP. "Le sanglier est ensuite retourné vers la forêt, d'où nous supposons qu'il venait", a précisé la police. Ce n'est pas la première fois qu'un sanglier défraye la chronique dans la capitale allemande entourée de bois et forêts, où ces animaux font régulièrement des incursions. À l'été 2023, un sanglier qui se promenait la nuit dans les quartiers résidentiels du sud-ouest de Berlin avait même été pris pour une lionne, mettant la police en émoi pendant plus de 24 heures, avant que l'alerte ne soit levée.

AFP/VNA/CVN