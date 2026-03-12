Air New Zealand annule 1.100 vols à cause des prix du kérosène

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Environ 5% des vols Air New Zealand seront annulés, affectant 44.000 passagers, a affirmé le patron de la compagnie, Nikhil Ravishankar. Les vols entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ne seront pas affectés, a-t-il précisé, car passer par le continent américain permet de rejoindre l'Europe sans passer par le Proche-Orient. Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril cette semaine, après que les attaques iraniennes contre des navires ont bloqué de facto le détroit d'Ormuz, important passage pour le pétrole mondial, en réponse aux frappes américano-israéliennes sur le pays. "Compte tenu de la volatilité sans précédent des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient, les compagnies aériennes du monde entier ajustent leurs tarifs et leurs calendriers afin de gérer l'impact de cette hausse significative des coûts", a déclaré M. Ravishankar.

AFP/VNA/CVN