La Russie prête à contribuer à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient

"La Russie est prête à fournir de l'aide au maximum de ses capacités et elle sera ravie de le faire. Mais vous savez que cela nécessite une entente générale et un large consensus, donc nous devons faire preuve d'un peu de patience", a expliqué M. Peskov aux journalistes à propos de la position de la Russie vis-à-vis du conflit iranien. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses propositions à son homologue américain Donald Trump au cours de leur entretien téléphonique le 9 mars au soir, a-t-il indiqué, sans donner plus de détails. Les discussions de MM. Poutine et Trump sur la situation autour de l'Iran ne signifient pas que le président russe est devenu un médiateur pour le règlement du conflit, a précisé M. Peskov.

