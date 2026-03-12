Aide humanitaire : l'ONU mobilise un tiers des fonds demandés cette année

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Pour le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), ce premier niveau de financement constitue un signal encourageant. "Cela représente donc plus d'un tiers de ce que nous espérons obtenir cette année pour ce plan, et ce, dès le premier trimestre", a déclaré lors d'un point de presse à Genève, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher. Dans le détail, le Bureau souligne la nature de certains financements déjà annoncés par les donateurs, dont 810 millions de dollars sans restrictions, "la référence en matière de financement humanitaire". Mais malgré ces contributions, l'écart entre les besoins et les fonds disponibles reste non négligeable. Pour les agences humanitaires, il leur faut encore plus de 14 milliards de dollars pour mettre en œuvre ce plan.

APS/VNA/CVN