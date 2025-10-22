Ouganda : 63 morts confirmés suite à un accident de la route

Au moins 63 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées à la suite d'un accident de la route survenu tôt mercredi 22 octobre sur une grande autoroute dans l'ouest de l'Ouganda, selon la police.

>> L'Ouganda déclare la fin de sa sixième épidémie d'Ebola

>> L'Ouganda rappelle les engagements de la communauté internationale envers les réfugiés

Elle a précisé dans un communiqué que le drame s'était produit vers 0h15 (heure locale) sur l'autoroute Kampala-Gulu, à hauteur du district de Kiryandongo, et avait impliqué quatre véhicules : deux autocars de tourisme, un 4x4 Toyota Surf et un camion Tata. La collision a déclenché une réaction en chaîne, poussant plusieurs véhicules à faire des tonneaux. L'enquête préliminaire a révélé que le conducteur de l'un des autocars de marque Isuzu reliant Kampala à Gulu avait tenté de dépasser un camion lorsqu'il est entré en collision frontale avec un autre autocar circulant en sens inverse.

Xinhua/VNA/CVN