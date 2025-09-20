Mondial-2026 : en Chine, les droits de douane de Trump plombent les commandes

Dans cette usine chinoise remplie d'écharpes aux couleurs de l'Irlande ou de la Tanzanie, le directeur Shang Yabing soupire : l'incertitude autour des droits de douane américains freine les commandes de produits dérivés pour la Coupe du monde.

À neuf mois du Mondial-2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les fabricants de casquettes, bracelets, drapeaux ou chapeaux à l'effigie des sélections nationales devraient normalement être submergés de demandes.

En particulier ici, à Yiwu (est de la Chine), l'un des principaux centres mondiaux de production en gros de petites marchandises, qui attire des acheteurs venus du monde entier.

Mais les multiples rebondissements de la guerre commerciale Pékin-Washington, notamment l'incertitude persistante sur le montant des droits de douane que le président américain Donald Trump décidera finalement d'imposer sur les produits chinois, font hésiter les clients.

Faute de visibilité, ils y réfléchissent à deux fois avant de passer commande auprès d'entreprises comme Yiwu Wells Knitting Product, où travaille Shang Yabing.

Dans les allées de l'usine, les ouvriers apportent les touches finales à une multitude d'accessoires sportifs.

"On est dans ce secteur depuis plus de 10 ans et on fabrique des produits dérivés de la Coupe du monde pour presque chaque tournoi", explique M. Shang.

"Cette année, on a décroché des petites commandes. Mais les plus importantes, qui sont en attente, ne se sont pas encore concrétisées (...) C'est sûrement à cause des droits de douane américains", ajoute-t-il.

Un million d'articles

Dans l'usine, des caisses débordant de marchandises de toutes les couleurs sont posées près des postes de travail des employés.

Des ouvriers utilisent des machines à coudre pour fixer des franges aux extrémités des écharpes. Un autre en repasse une, verte et jaune, aux couleurs de l'Australie.

La Chine et les États-Unis ont prolongé leur trêve commerciale jusqu'à novembre. Elle permet notamment d'éviter, de chaque côté, l'imposition de droits de douane prohibitifs à trois chiffres sur leurs produits.

Mais Shang Yabing reste dans l'expectative. Son entreprise attend toujours que ses clients valident les grosses commandes, qui représentent ensemble environ un million d'articles.

D'autres signes de cet attentisme se retrouvent non loin de là, dans l'immense "Cité du commerce international" de Yiwu, l'un des plus grands marchés de gros au monde, qui vend toutes sortes d'objets.

Dans les allées éclairées au néon, les stands qui proposent ballons de football ou drapeaux restent peu fréquentés, par rapport à l'afflux habituel d'acheteurs étrangers.

"Les clients hésitent"

Les produits dérivés sont nombreux, des lunettes de soleil aux couleurs des drapeaux de différents pays jusqu'aux porte-clés desquels pendent des mini-chaussures de football.

"À cette époque avant la dernière Coupe du monde, on avait connu un afflux massif de commandes", explique Daisy Dai, qui vend des ballons imprimés.

Mais cette année, "les clients hésitent", souligne-t-elle.

Les acheteurs américains représentaient auparavant une large partie de sa clientèle, mais "depuis le début de la guerre commerciale, quelques grandes marques ont arrêté de commander, faute de clarté sur les droits de douane", explique-t-elle.

À côté, Zhou Yanjuan, une vendeuse de drapeaux et de petits produits liés à la Coupe du monde, explique que son volume de commandes vers l'étranger a ralenti.

"Après tout, ce ne sont pas des produits de première nécessité", souligne-t-elle.

Pour autant, elle dit rester optimiste.

"Les choses vont s'améliorer progressivement", veut-elle croire.

"Tout le monde attend sans doute que les droits de douane soient revus à la baisse. Cela nous faciliterait un peu la tâche".

