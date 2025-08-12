Chine - États-Unis : consensus sur la prolongation de la suspension des droits de douane

La Chine et les États-Unis ont publié le 12 août une déclaration conjointe sur la réunion économique et commerciale bilatérale à Stockholm.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les États-Unis continueront de modifier l'application du taux de droit ad valorem supplémentaire sur les marchandises en provenance de Chine (y compris celles provenant de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) et de la Région administrative spéciale de Macao (Chine), en suspendant 24 points de pourcentage de ce taux pour une période supplémentaire de 90 jours à compter du 12 août, selon la déclaration conjointe.

La Chine continuera à suspendre 24 points de pourcentage du taux de droit ad valorem supplémentaire sur les marchandises provenant des États-Unis ainsi que les contre-mesures non tarifaires concernées pour une période supplémentaire de 90 jours à compter du 12 août, a-t-on appris du document.

Xinhua/VNA/CVN