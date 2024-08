Vietnam - Chine

Suspension temporaire du passage transfrontalier dans les zones paysagères de la cascade de Ban Giôc - chutes de Detian

Le Comité de gestion de la zone touristique de la cascade de Ban Giôc vient de demander aux agences de voyages d'informer les touristes de la suspension temporaire du passage transfrontalier dans les zones paysagères de la Cascade de Ban Giôc (Vietnam) et des Chutes de Detian (Chine) à partir du 11 août 2024 jusqu'à nouvel ordre.

>> Coopération pilote dans la visite de Ban Giôc - Chute de Detian

>> Coopération pilote dans la visite de cascade Ban Giôc - chute de Detian

Photo : VietnamPlus/CVN

La raison invoquée est due à un incident survenu au côté chinois, selon le Comité de gestion de la zone touristique de la cascade de Ban Giôc (relevant du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cao Bang).

Les voyagistes concernés comprennent la Société par actions de tourisme de Cao Bang et le groupe de tourisme international VGI Travel.

L’accueil de touristes nationaux dans le site de la cascade de Ban Giôc se déroule normalement, a annoncé ledit Comité.

L’exploitation commune à titre expérimental des visites des sites de la Cascade de Ban Giôc (Vietnam) et des Chutes de Detian (Chine) est menée depuis le 15 septembre 2023. En dix mois, elle a profité à près de 950 groupes rassemblant environ 12.000 touristes.

La cascade de Ban Giôc, dans la province montagneuse de Cao Bang (au Nord du Vietnam), est la quatrième plus grande cascade frontalière du monde. Ban Giôc est également la plus grande cascade naturelle en Asie du Sud-Est. En 1997, elle a été officiellement reconnue comme site pittoresque national. Des magazines de voyage de renommée mondiale ont honoré Ban Giôc comme l’une des dix cascades les plus belles de la planète.

VNA/CVN