Mise en service officielle de la zone paysagère des cascades de Ban Giôc - Detian

>> Cao Bang : Festival des cascades de Ban Giôc 2023

>> La cascade de Ban Giôc parmi les 21 plus belles du monde

>> Suspension temporaire du passage transfrontalier dans les zones paysagères de la cascade de Ban Giôc - chutes de Detian

Photo : VNA/CVN

L'événement contribue à affirmer la confiance politique mutuelle, à harmoniser les intérêts entre les deux pays, à renforcer les échanges d'amitié entre les peuples vietnamiens et chinois, ainsi qu'à promouvoir le partenariat stratégique intégral et la coopération approfondie entre le Vietnam et la Chine.

Dans l'esprit de protection et d'exploitation conjointes des ressources touristiques, et dans le cadre de faire de la zone paysagère des cascades de Ban Giôc (Vietnam)-Detian (Chine) une destination touristique unique, conformément à l'Accord de coopération dans la protection et l'exploitation des ressources touristiques liées aux cascades de Ban Giôc- Detian, le vice-président du Comité populaire provincial de Cao Bang, Trinh Truong Huy, a demandé aux deux parties de renforcer les échanges et la coopération dans la protection des ressources naturelles et des valeurs culturelles de cette zone paysagère, et de collaborer pour assurer la sécurité des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Les deux parties renforceront la coordination dans la gestion de la protection des frontières, en créant des conditions dans la construction d'ouvrages frontaliers tout en respectant les accords signés concernant la gestion des frontières.

Elles intensifieront également la coordination et la sensibilisation à la zone paysagère, conformément aux dispositions de l'Accord sur le règlement de la gestion des frontières terrestres Vietnam - Chine, ainsi qu'aux accords connexes.

Le vice-président du gouvernement populaire de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), Hu Fan, a souligné que les deux parties doivent continuer à construire un modèle exemplaire de coopération touristique. Le Guangxi est prêt à collaborer avec Cao Bang pour améliorer les infrastructures paysagères transfrontalières des cascades de Ban Giôc- Detian, en enrichissant les formes de tourisme.

L'exploitation commune à titre expérimental des visites de la zone paysagère des cascades de Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine) est menée depuis le 15 septembre 2023. En un an, plus de 13.000 personnes ont visité cette zone paysagère.

VNA/CVN