De belles opportunités pour le tourisme transfrontalier entre le Vietnam et la Chine

Le site de la cascade Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine), qui a officiellement rouvert ses portes aux touristes le 15 octobre, offre à la province vietnamienne de Cao Bang des opportunités de développer des modèles de tourisme transfrontalier et vert entre le Vietnam et la Chine.

Le modèle de coopération pour la protection et l'exploitation de ce site est une approche unique et innovante de la collaboration transfrontalière, où les deux régions et pays travaillent ensemble pour protéger et utiliser les ressources partagées.

Selon Sâm Viêt An, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Cao Bang, il s'agit d'un tout nouveau modèle sans précédent dans le monde et de la première zone paysagère touristique transfrontalière entre les deux pays.

La protection et l'exploitation des ressources touristiques dans cette zone pittoresque n'affecteront pas la souveraineté territoriale et la sécurité nationale du Vietnam et de la Chine. Elle est également conforme aux accords pertinents entre les deux pays.

Actuellement, les deux parties travaillent activement à l'achèvement des infrastructures et à la construction d'installations frontalières uniques, tout en simplifiant les procédures de passage des frontières et en améliorant la gestion pour assurer la sécurité avec un objectif commun de construire une frontière pacifique, amicale et prospère.

Après près d'un mois d'exploitation officielle, le site de la cascade de Ban Giôc-Detian a accueilli près de 11.000 visiteurs, ce qui montre d’importants potentiels de coopération et de développement touristique de la région.

Un modèle de tourisme vert transfrontalier

Selon Truong Thê Vinh, directeur adjoint du Département provincial des affaires étrangères de Cao Bang, la célèbre destination touristique est située dans le géoparc mondial de Cao Bang, reconnu par l'UNESCO. Son exploitation officielle a créé des conditions favorables pour que les visiteurs puissent admirer la beauté de la cascade, tout en contribuant à promouvoir le développement du tourisme, à stimuler la croissance socio-économique et à créer des moyens de subsistance supplémentaires pour la population locale.

Ban Huaqin, directeur adjoint du Service de la culture et du tourisme du Guangxi, a déclaré qu'après l'ouverture du site, le nombre de touristes transfrontaliers est passé de 500 à 1.000 personnes par jour de chaque côté. Selon lui, la province du Guangxi continue à simplifier le processus de dédouanement pour les visiteurs tout en améliorant les services touristiques.

Le président du Comité populaire de Cao Bang, Hoàng Xuân Anh, a souligné que l'exploitation officielle du site a confirmé la relation de coopération entre le Vietnam et la Chine. À l'avenir, les deux parties continueront à travailler ensemble pour promouvoir et populariser l'image de la région pittoresque en particulier, et la coopération amicale entre le Vietnam et la Chine en général.

Dans le but de construire un modèle de tourisme vert transfrontalier, les deux parties continueront d'investir dans les infrastructures et les installations pour les visiteurs afin de mieux répondre aux besoins des touristes, tout en poursuivant les discussions sur le mécanisme opérationnel des activités de coopération touristique transfrontalière, a-t-il conclu.

