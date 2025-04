La BM et la BAD accordent des prêts et des subventions pour trois projets

Une cérémonie de signature d'accords de prêt et de subvention d'un montant de près de 400 millions de dollars entre le Vietnam et la Banque mondiale (BM) et la Banque asiatique de développement (BAD) pour plusieurs projets de développement socio-économique de provinces du Centre et du Sud a eu lieu le 16 avril à Hanoï.

>> La BM soutient le projet de riziculture à faibles émissions dans le delta du Mékong

>> Le Vietnam renforce sa coopération avec la Banque mondiale pour un développement durable

>> La BM et la Suisse soutiennent le développement urbain résilient de Cân Tho

La cérémonie de signature a vu la présence, entre autres, du Premier ministre Pham Minh Chinh et s'est tenue en marge du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnership for Green - P4G).La Banque mondiale accordera ainsi des prêts à faible taux d'intérêt d'un montant de 5.350 milliards de dôngs (230,76 millions de dollars américains) et de 2 490 milliards de dôngs (107,67 millions de dollars américains) pour un projet d'amélioration de l'environnement aquatique dans la province méridionale de Binh Duong, et un projet de développement de voies navigables et de corridors logistiques dans le Sud, respectivement

Photo : VNA/CVN

.Le projet d'amélioration de l'environnement aquatique à Binh Duong, doté d'un investissement total de 7.210 milliards de dongs, vise à améliorer la pollution environnementale causée par les eaux usées urbaines dans les villes de Thuan An, Di An et Tan Uyen, à améliorer la capacité de gestion des eaux usées de Binh Duong et à renforcer la sécurité hydrique des zones en aval des rivières Saigon et Dong Nai.

Le projet de développement de voies navigables et de corridors logistiques dans le Sud, bénéficie d'un investissement total de 3.900 milliards de dongs, dont près de 2.500 milliards de dongs sous forme de prêt de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale.

Ce projet améliorera les infrastructures, réduira les embouteillages et les accidents, ainsi que les coûts du transport fluvial de marchandises, en modernisant les corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud, reliant ainsi le delta du Mékong au pôle portuaire de Cai Mep-Thi Vai. Il facilitera également la connexion au futur port international de transbordement de Can Gio, stimulant ainsi le développement socio-économique et garantissant la défense et la sécurité nationales dans le delta du Mékong et les régions du Sud-Est.

Le troisième, c’est le projet de développement des infrastructures des minorités ethniques pour répondre au changement climatique dans les provinces de Phu Yen et de Quang Tri au Centre.La BAD accordera un prêt d'environ 29 millions de dollars, plus une subvention d'un million de dollars pour le sous-projet de Phu Yen (39,4 millions de dollars), le reste étant un financement de contrepartie de Phu Yen.Pour le sous-projet de Quang Tri (39,7 millions de dollars au total), la BAD apportera un prêt de 30 millions de dollars, le reste étant un financement de contrepartie provincial.

La BM et la BAD sont des partenaires stratégiques de développement de longue date du Vietnam, soutenant depuis des décennies les objectifs de réduction de la pauvreté, de développement des infrastructures, de gouvernance et de développement durable du pays.

La BM figure parmi les principaux bailleurs de fonds multilatéraux d'aide publique au développement et de prêts préférentiels du Vietnam, couvrant environ 35 % des besoins de financement extérieur du gouvernement. En avril 2025, la Banque mondiale a engagé plus de 180 projets (prêts, subventions et assistance technique) pour un montant total d'environ 26 milliards de dollars, avec des accords de prêt signés totalisant environ 23 milliards de dollars. Ses financements ont été axés sur les infrastructures clés, les transports, l'énergie, l'éducation, la santé, l'eau, l'environnement et l'agriculture.

Depuis 1993, la BAD engage plus de 18 milliards de dollars sous forme de prêts et de subventions au Vietnam, en mettant l'accent sur les infrastructures de transport, les énergies propres, la formation professionnelle, le développement rural et la résilience au changement climatique, en particulier dans les régions défavorisées et peuplées de minorités ethniques.

VNA/CVN