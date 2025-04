La BM et la Suisse soutiennent le développement urbain résilient de Cân Tho

Le 2 avril, des représentants de la Banque mondiale (BM), du gouvernement suisse et du Comité populaire de la ville de Cân Tho se sont réunis pour discuter du Projet 3, visant à améliorer la résilience urbaine de Cân Tho face aux inondations, à promouvoir un développement urbain sain et respectueux de l’environnement.

Mis en œuvre de 2016 à 2024, le projet disposait d’un budget total de près de 9.200 milliards de dôngs (plus de 402 millions de dollars), dont plus de 62% provenaient de prêts de la BM, 10 millions de dollars d’aide non remboursable de la Suisse, et plus de 3.370 milliards de dôngs de fonds nationaux.

Le projet a permis de protéger 2.675 ha du centre-ville contre les inondations, bénéficiant à plus de 442.600 personnes. Il comprenait également la construction de digues, de vannes de marée, de stations de pompage et de systèmes d’évacuation des eaux, intégrant la technologie SCADA pour une gestion intelligente. Le projet a également contribué à la modernisation du réseau routier et à l’amélioration de la mobilité urbaine.

Mariam J. Sherman, directrice nationale de la BM au Vietnam, a salué les résultats obtenus, espérant que la BM pourrait continuer d’accompagner Cân Tho, notamment via un futur Projet 4 en préparation.

L’ambassadeur suisse au Vietnam, Thomas Gass, a souligné l’importance du projet pour la gestion durable de l’eau et la lutte contre les inondations.

Le vice-président de Cân Tho, Nguyên Thuc Hiên, a affirmé le fort soutien des habitants locaux au Projet 3. Il a promis d’élaborer un plan sur la formation continue des équipes locales et appelé au renforcement des équipements technologiques pour accompagner la croissance durable de la ville.

