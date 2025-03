Le Vietnam renforce sa coopération avec la Banque mondiale pour un développement durable

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Lê Minh Hoan, a reçu vendredi 21 décembre à Hanoï Mariam Sherman, directrice de la Banque mondiale (BM) pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, afin de renforcer la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Lê Minh Hoan a salué la collaboration étroite entre le Vietnam et la BM, en particulier dans la promotion du développement durable, la réduction de la pauvreté et la gestion des défis mondiaux. Il a exprimé le souhait que la BM continue d'aider les pays en développement à atteindre une croissance verte et à réussir leur transformation numérique.

Le Vietnam accélère la réorganisation et la rationalisation de son appareil administratif, ainsi que la réforme institutionnelle, afin de créer des avancées significatives dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique. L'objectif est de libérer les ressources et de dynamiser le développement national dans cette nouvelle ère, a-t-il déclaré.

En particulier, le gouvernement a lancé un projet de développement durable pour un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associé à la croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030. Ce projet vise à améliorer la valeur du secteur rizicole, à augmenter les revenus des agriculteurs et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du développement durable, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et sa participation active à de nombreuses initiatives mondiales sur le climat.

Concernant la coopération future, le vice-président de l'Assemblée nationale a appelé la Banque mondiale (BM) à accélérer la mise en œuvre du Cadre de partenariat stratégique, en particulier dans le secteur agricole, et à soutenir l'amélioration de la qualité de la recherche scientifique ainsi que du cadre institutionnel.

Il a également exprimé le souhait que la BM continue d'accompagner la mise en œuvre du projet de développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, un projet symbolique de la coopération stratégique bilatérale.

Pour sa part, Mariam Sherman a affirmé l'engagement de la BM à soutenir le Vietnam en matière de conseil politique, de renforcement des capacités, et à apporter son soutien dans d'autres domaines, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable du pays.

VNA/CVN