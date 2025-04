Le Vietnam souhaite devenir un hub mondial de l'IA avec le soutien de Qualcomm

Lors de sa rencontre avec Jilei Hou, vice-président senior de l'ingénierie chez Qualcomm Technologies, Inc. le 16 avril à Hanoï, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué la décision de Qualcomm d'investir à long terme au Vietnam, notamment par l'acquisition partielle de MovianAI, une entreprise d'IA générative du groupe Vingroup.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le Vietnam disposait d'un écosystème en intelligence artificielle et semi-conducteurs en plein essor, soutenu par une stabilité politique, une volonté affirmée des dirigeants et des politiques claires en faveur de ces secteurs. Le pays investit massivement dans les infrastructures technologiques et prévoit des programmes de formation ambitieux pour renforcer ses ressources humaines - un avantage concurrentiel important.

Appréciant les contributions de Qualcomm ces dernières années, Nguyên Chi Dung a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec cette entreprise.

Le vice-Premier ministre a formulé trois attentes majeures : un engagement accru dans la R&D, la formation de talents, et le soutien à l'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales. Il a invité Qualcomm à participer à des programmes de formation des ressources comme le STEAM pour initier les jeunes aux technologies de demain, et à soutenir les start-up et experts locaux.

Nguyên Chi Dung a réitéré l'ambition du Vietnam de devenir un centre régional et mondial de l'IA et des semi-conducteurs, appelant Qualcomm à contribuer à cette vision, notamment en définissant rapidement sa stratégie au Vietnam, en partageant ses recommandations politiques et en attirant ses partenaires de l'écosystème mondial.

Qualcomm est le leader absolu de la connectivité mobile. Au Vietnam, Qualcomm dispose de bureaux à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu'un centre R&D régional à Hanoï depuis 2020.

Jilei Hou a également mis en avant l'initiative Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC), qui soutient chaque année des start-up technologiques vietnamiennes. Il a présenté le projet d'acquisition de MovianAI, démontrant ainsi l'engagement de Qualcomm à former les talents vietnamiens, offrant ainsi davantage d'opportunités de contribuer à la dynamique mondiale de l'IA.

Il a conclu en affirmant la volonté de Qualcomm de collaborer étroitement avec le Vietnam pour transformer son ambition en réalité.

VNA/CVN