Canada : le déficit commercial se creuse en août, baisse des exportations de 3%

Le déficit commercial canadien s'est creusé en août en raison notamment d'un recul des exportations dans un contexte économique compliqué pour les entreprises en raison des droits de douane américains, selon l'Institut national des statistiques.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Avec des exportations en chute de 3% au cours de ce mois - la première baisse depuis avril - et des importations en hausse de 0,9%, le déficit commercial s'est établi à 6,3 milliards de dollars canadiens en août (3,9 milliards d'euros) contre 3,8 milliards en juillet.

Les exportations du Canada ont diminué non seulement vers son principal partenaire commercial, les États-Unis, mais aussi vers le reste du monde.

Le commerce international du Canada est bouleversé depuis le début de l'année par l'imposition de droits de douane ciblés par le président américain Donald Trump.

Ce dernier reçoit mardi 7 octobre le Premier ministre canadien Mark Carney notamment pour évoquer cette question commerciale. Contrairement à d'autres pays, le Canada n'a pas encore conclu d'accord commercial global avec les États-Unis.

Washington impose des droits de douane aux secteurs canadiens du bois d'oeuvre, de l'aluminium, de l'acier et de l'automobile notamment.

Lundi 6 octobre, M. Trump a ajouté les poids lourds importés aux États-Unis, taxés à hauteur de 25% dès le 1er novembre.

La diminution des exportations tient pour beaucoup à la baisse des exportations d'or sous forme brute vers les États-Unis, a précisé Statistique Canada dans un communiqué.

"La tendance à la hausse des exportations canadiennes s'est inversée en août, effaçant la plupart des progrès observés depuis avril", a commenté l'économiste Marc Ercolao, de la banque TD, dans une note de recherche.

"Une incertitude considérable continue de planer sur le plan commercial à court terme, mais nous pensons que les effets négatifs majeurs des droits de douane sont derrière nous", a-t-il ajouté.

Selon l'économiste à la banque CIBC Katherine Judge, les chiffres du mois d'août suggèrent que "le choc des droits de douane continue de limiter l'activité et que la contribution du commerce ne sera pas aussi positive pour le PIB du troisième trimestre que prévu".

Plusieurs économistes s'attendent à ce que la renégociation de l'ACEUM - l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique - domine l'agenda commercial l'an prochain.

Les discussions entre les trois pays doivent débuter à ce sujet au cours des prochains mois.

AFP/VNA/CVN