Le Canada passe en déficit commercial en octobre

Le commerce canadien est passé d'un surplus à un déficit en octobre, mois au cours duquel les exportations vers d'autres pays que les États-Unis ont toutefois atteint " un sommet inégalé ", a annoncé jeudi 8 janvier Statistique Canada.

>> Canada : le déficit commercial se creuse en août, baisse des exportations de 3%

>> Droits de douane : Trump rejette la main tendue du Canada

>> Migration des oies des neiges au Canada

>> Le Canada veut accroître sa production de pétrole

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le surplus enregistré en septembre, estimé à 243 millions de dollars, s'est transformé en déficit de 583 millions de dollars (361 millions d'euros) le mois suivant. En plein conflit commercial avec son voisin du sud et principal partenaire économique, le Canada a vu ses exportations totales progresser de 2,1% tandis que les importations ont augmenté de 3,4% en octobre.

Les négociations entre Ottawa et Washington sont au point mort depuis ce même mois au cours duquel le président des États-Unis, Donald Trump, frustré par une publicité canadienne diffusé sur des chaînes américaines, a rompu les discussions avec le gouvernement de Mark Carney.

"Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont progressé de 15,6% pour atteindre un sommet inégalé en octobre", souligne l'institut de la statistique dans un communiqué.

Le commerce canadien avec les États-Unis demeure excédentaire en octobre, mais le surplus s'est rétréci pour passer de 8,4 milliards de dollars le mois précédent à 4,8 milliards de dollars. Les exportations d'or, d'argent et de métaux "ont affiché la plus forte augmentation", comme le mois précédent, précise l'institut, qui note que "malgré la hausse globale, les exportations ont reculé" dans de nombreuses catégories de marchandises.

En excluant les expéditions d'or, les exportations totales ont fléchi de 2,5% en octobre. "Les exportateurs canadiens demeurent confrontés aux droits de douane américains et à l'incertitude entourant les renégociations de l'accord ACEUM (accord de libre-échange nord-américain)", a réagi dans une note Katherine Judge, économiste à la banque CIBC. Elle juge peu probable qu'une amélioration survienne avant la dissipation de cette incertitude en 2026.

APS/VNA/CVN