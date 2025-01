L'IPC en 2024 en hausse de 3,63%

La hausse des loyers et des prix des carburants a été la principale raison de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) en décembre 2024, enregistrant une progression de 0,29% par rapport au mois précédent.

Toutefois, grâce aux mesures proactives et drastiques mises en place par le gouvernement, l'IPC a augmenté de 3,63% en 2024 par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi l'objectif fixé par l'Assemblée nationale. C’est ce qu’a déclaré Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques, à la presse, le 6 janvier à Hanoi.

Photo : VNA/CVN

Selon l’analyse de l’Office général des statistiques, cette situation s’explique par une hausse de 4,03% de l’indice des prix des services d’alimentation et de restauration par rapport à l’année précédente, ce qui a contribué à une augmentation de 1,35 point de pourcentage de l’IPC global. Par ailleurs, l’indice des prix du logement, de l’électricité, de l’eau, des carburants et des matériaux de construction a progressé de 5,2% sur un an, entraînant une hausse de 0,98 point de pourcentage de l’IPC global.

L’indice des prix du groupe des médicaments et des services médicaux a enregistré une hausse de 7,16%, contribuant à une augmentation de 0,39 point de pourcentage de l’IPC global. De même, l’indice des prix du groupe de l’éducation et celui des transports ont augmenté respectivement de 5,37% et de 0,76%, entraînant une hausse de l’IPC global de 0,07 point de pourcentage.

En revanche, certains facteurs ont contribué à freiner la croissance de l’IPC en 2024. Parmi eux, l’indice des prix du groupe des postes et télécommunications a diminué de 1,02% par rapport à 2023. Cette baisse est principalement due à la réduction des prix des téléphones d’ancienne génération, aux programmes de promotion lancés par les entreprises pour stimuler les ventes de téléphones intelligents.

Prix de l’or : une hausse de 28,64% en un an

Selon l’Office général des statistiques, l’inflation sous-jacente en 2024 a augmenté de 2,71% par rapport à 2023. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des prix des aliments, des denrées alimentaires, de l’électricité, de l’éducation et des services de santé. Bien que ces facteurs contribuent à la hausse de l’IPC global, ils sont exclus du calcul de l’inflation sous-jacente.

Les prix nationaux de l’or ont suivi la même tendance que les prix mondiaux. L’indice des prix de l’or a ainsi enregistré une hausse de 28,64% sur l’ensemble de l’année 2024.

Par ailleurs, au 31 décembre 2024, le prix moyen du dollar américain sur le marché libre s’établissait à environ 25.488 dôngs par USD. L’indice moyen des prix du dollar américain a augmenté de 4,91% en 2024.

VNA/CVN