Croissance du crédit projetée à 16% pour 2025

>> Le crédit bancaire devrait atteindre son objectif de croissance annuelle

>> La Banque d’État du Vietnam donne son feu vert à l'augmentation du crédit

>> La Banque centrale soutient la liquidité du système bancaire

Photo : VNA/CVN

Dans un document envoyé aux institutions financières, la banque centrale a exposé des principes clairs et transparents pour fixer des objectifs de croissance du crédit pour l'année à venir.

Elle a réaffirmé son engagement à gérer des politiques de crédit qui favorisent la croissance économique tout en contrôlant l'inflation et en tenant compte des conditions macroéconomiques.

L'attribution des quotas de crédit sera basée sur un système de notation et de classement dérivé des performances de 2023, comme indiqué dans la circulaire No.52 (2018) (modifiée).

La SBV a exigé des institutions financières qu'elles assurent une croissance du crédit sûre et efficace dans le respect des réglementations.

Le crédit doit être destiné à la production, aux affaires et aux secteurs prioritaires tout en évitant les zones à haut risque. Les institutions sont également tenues d’améliorer leurs capacités d’évaluation et d’appréciation du crédit, de remédier rapidement à toute violation et de maintenir une certaine flexibilité pour réduire davantage les taux de prêt.

La banque centrale a souligné la nécessité d’une approche flexible, opportune et basée sur les données en matière de gestion du crédit en 2025, visant à garantir une offre de crédit adéquate tout en préservant la stabilité du système.

VNA/CVN