Le Vietnam affiche un excédent commercial de 24,77 milliards d'USD en 2024

L’information a été rendue publique par l’Office général des statistiques (GSO) lors d'une conférence de presse tenue le 6 janvier à Hanoï.

Le pays a exporté pour une valeur de plus de 405,5 milliards d'USD en 2024, soit une augmentation de 14,3% par rapport à l'année précédente. Parmi les exportations, 37 articles ont enregistré un chiffre d'affaires annuel dépassant un milliard d'USD, dont huit excédant 10 milliards d'USD, représentant 69% du chiffre d'affaires total. Simultanément, les importations se sont élevées à plus de 380,7 milliards d'USD, en hausse de 16,7% par rapport à l'année précédente.

Selon Phan Thi Thang, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce (MIC), le ministère continue en 2025 à mettre en œuvre plusieurs mesures pour stimuler les exportations, notamment le perfectionnement des mécanismes et politiques pour soutenir les entreprises, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la compétitivité des entreprises manufacturières, les conseils stratégiques sur les mécanismes d'intégration économique internationale, l'exploitation optimale des accords de libre-échange (FTA) déjà signés et la mise en œuvre de nouveaux pour diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement, renforcement de la qualité des ressources humaines dans le secteur industriel.

Ces efforts visent à élargir les débouchés internationaux et à consolider la position du pays sur le marché mondial.

Présent à la conférence de presse, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Vo Van Hung, a souligné la nécessité d'une collaboration renforcée entre son ministère et le MIC pour stimuler la production agricole et la consommation intérieure et conquérir de nouveaux marchés à l'export en 2025 et les années suivantes.

VNA/CVN