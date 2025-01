Production halieutique de plus de 10.000 tonnes à Tiên Giang en 2024

En 2024, la province de Tiên Giang (Sud) a enregistré une production halieutique de plus de 10.000 tonnes, selon les données du Service provincial de l’agriculture et du développement rural.

>> Tiên Giang mobilise des ressources pour aider les pauvres à sortir durablement de la pauvreté

>> Tiên Giang exporte son premier lot de noix de coco fraîches vers la Chine

>> Tiên Giang s’emploie à accélérer la transformation numérique dans l’agriculture

Photo : VNA/CVN

Trân Hoàng Nhât Nam, directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, a souligné que 60% de la flotte de pêche provinciale dispose des capacités nécessaires pour exploiter des zones de pêche en haute mer.

Dans le but d’encourager les pêcheurs à opérer en haute mer, les autorités de Tiên Giang ont mis en œuvre un programme d'assistance en faveur des pêcheurs locaux. Ce programme a notamment consisté à augmenter la puissance des moteurs des bateaux au-delà de 90 CV et à distribuer 179 récepteurs météo pour améliorer la sécurité en mer.

Par ailleurs, pour répondre aux exigences de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tous les navires de pêche de la province sont désormais équipés des dispositifs de surveillance obligatoires, a indiqué le responsable local.

VNA/CVN