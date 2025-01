Le PIB national a connu une croissance de 7,09% en 2024

La situation socio-économique nationale en 2024 a continué à montrer une nette tendance à la reprise. Plus précisément, le Produit intérieur brut (PIB) en 2024 a augmenté de 7,09% par rapport à l’année précédente et ce taux n’est inférieur qu’aux niveaux enregistrés en 2018, 2019 et 2022 au cours de la période 2011-2024, selon Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques (GSO).