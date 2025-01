Les petites et moyennes entreprises se concentrent sur les pratiques ESG

De plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) au Vietnam ont intégré les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations dans le cadre de la tendance mondiale au développement durable et aux entreprises responsables.

>> Coopération en matière de gouvernance d'entreprise selon les critères ESG

>> Le Vietnam s’adapte aux tendances mondiales en matière d’application des critères ESG

>> Les critères ESG : pour la pérennité et la rentabilité du tourisme de demain

Photo : VNA/CVN

Les PME représentent désormais plus de 95% du total des entreprises au Vietnam. Elles recrutent également 51% de la main-d'œuvre sociale, contribuant à plus de 40% du PIB et à 30% des recettes totales du budget de l'État.

Le président du Centre d'arbitrage de règlement des litiges commerciaux de l'Asie-Pacifique, Trân Minh Son, a déclaré que de nombreuses PME qui prêtaient attention à la mise en œuvre des activités ESG ont déclaré que les bénéfices des entreprises et les retours sur investissement doivent être considérés dans un contexte plus large. Cela inclut les questions socio-économiques et la responsabilité sociale des entreprises.

Ces entreprises ont déclaré qu'elles poursuivaient volontairement des préoccupations sociales et environnementales, allant des pratiques de travail et d'emploi aux questions environnementales telles que la biodiversité, le changement climatique, la prévention de la pollution, la lutte contre la corruption et la participation active aux activités communautaires, a déclaré Tran Minh Son.

Le Pdg de Viet Truong Co. à Hai Phong, Ngô Minh Phuong, a déclaré qu'une entreprise peut garantir des performances commerciales durables lorsqu'elle enregistre des objectifs de croissance et de développement de l'entreprise sans avoir d'influence négative sur le développement social et l'environnement. L'intégration des pratiques ESG dans leur fonctionnement pourrait aider les entreprises à augmenter leurs bénéfices, à surpasser leurs concurrents et à affirmer leur réputation dans l'environnement commercial, a déclaré Ngô Minh Phuong.

L'ESG est devenu courant au Vietnam ces dernières années, porté par le signal fort du gouvernement vietnamien de promouvoir les pratiques liées à l'ESG, en particulier avec un engagement fort en faveur de la transition vers une économie neutre en carbone d'ici 2050 lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26), couplé à la demande croissante des investisseurs pour un développement durable.

Selon le rapport "De l'ambition à l'impact" sur la préparation du Vietnam aux enjeux ESG, élaboré conjointement par PwC Vietnam et l’Institut vietnamien desadministrateurs (VIOD), la plupart des entreprises vietnamiennes ne font que commencer leur parcours ESG. Bien que 80% d’entre elles aient pris des engagements ESG ou prévoient de le faire dans les deux à quatre prochaines années, il existe un écart entre l’ambition et l’action.

Le rapport de PwC a montré que seulement 66% ont mis en place des programmes ESG, 24% possèdent une structure de gouvernance claire, 5% ont une implication active du conseil d’administration sur les questions ESG et 28% ont de solides mesures de risque ESG pour suivre les progrès, tandis que 71% ne comprennent pas les données requises pour le reporting et 70% n’ont pas ou très peu de reporting ESG.

Les experts ont déclaré que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’empreinte environnementale et sociale des produits et services qu’ils consomment. Dans le même temps, les investisseurs ont tendance à rechercher des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

VNA/CVN