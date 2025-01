Douze projets seront développés dans le parc de haute technologie de Saigon

Douze projets, dont dix projets nationaux et deux projets étrangers avec un investissement total de plus d’un milliard de dollars, devraient démarrer en 2025 dans le parc de haute technologie de Saigon (SHTP) à Hô Chi Minh-Ville, selon le conseil d’administration du parc.

Plusieurs projets sont en phases d’évaluation des plans directeurs ou d’ajustement des plans de construction détaillés à l’échelle 1/500. Le conseil d’administration coordonne avec les départements et agences concernés les procédures d’investissement et de construction tout en ajustant les certificats d’enregistrement des investissements pour assurer la mise en œuvre rapide des projets.

Photo : VNA/CVN

Le 6 janvier, la construction d’une usine de production biopharmaceutique dérivée du plasma a officiellement commencé dans le SHTP.

L’usine devrait être opérationnelle en février 2026, avec une capacité de production de 6.000 litres de plasma par an, répondant à la demande de traitement de 250 millions de personnes.

Elle devrait également contribuer à assurer une réserve médicale stratégique pour la nation, permettre une réponse rapide aux épidémies et aux catastrophes naturelles et réduire la dépendance aux produits pharmaceutiques importés.

Le SHTP a jusqu’à présent attiré des investissements de plus de 10 grandes entreprises de haute technologie du monde, dont les américains Intel, Jabil et Rockwell, les japonais Nidec, Nipro et NTT, le sud-coréen Samsung, le français Sanofi et l’allemand TTI. Il abrite désormais 160 projets d’investissement valides d’une valeur de 12,3 milliards d'USD.

Pour attirer plus d’investissements dans le parc, les autorités municipales investissent davantage dans le développement d’un parc scientifique et technologique d’une superficie totale de près de 200 ha dans la ville de Thu Duc, à environ 2 km du SHTP.

Ce parc promet d’attirer les investissements dans les industries de haute technologie, avec un effet d’entraînement dans la région, et de répondre aux exigences du développement économique vert et durable de la métropole du Sud.

VNA/CVN