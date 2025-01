IDE : 25,35 milliards d'USD décaissés en 2024, un record

Photo : VNA/CVN

Le montant total des IDE nouvellement enregistrés, des investissements additionnels, des achats d’actions, des apports en capital, a atteint près de 38,23 milliards d'USD au 31 décembre 2024, soit une baisse annuelle de 3%.

Parmi les destinations les plus attractives pour les IDE en 2024 ont figuré la province de Bac Ninh (près de 5,12 milliards d'USD), la ville de Hai Phong (plus de 4,94 milliards d'USD) et Hô Chi Minh-Ville (3,04 milliards d'USD).

Les capitaux étrangers ont été injectés dans 18 des 21 secteurs économiques. Les industries manufacturières, avec 25,58 milliards d'USD, et le secteur de l’immobilier, avec 6,31 milliards d'USD, se sont révélés être les domaines les plus attractifs pour les investisseurs étrangers.

Parmi les 114 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour s'est classé en tête avec un montant atteignant 10,21 milliards d'USD, devant la République de Corée, la Chine, Hong Kong (Chine) et le Japon.

À la fin de l'année 2024, le Vietnam recensait un total cumulé de 502,8 milliards d'USD de capitaux étrangers, répartis dans 42.002 projets valides. Les secteurs les plus attractifs étaient les industries manufacturières, qui représentaient plus de 308,76 milliards d'USD, l'immobilier avec près de 73,18 milliards d'USD, et la production et la distribution d'électricité avec 41,93 milliards d'USD.

VNA/CVN