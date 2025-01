Long An vise 9% de croissance cette année, une ambition à la mesure de ses atouts

La province de Long An a connu une véritable envolée économique en 2024, affichant une croissance de 8,3%, se classant 3 e de la région du delta du Mékong et 21 e au niveau national. Ce dynamisme s'est traduit par la création de 2000 nouvelles entreprises, témoignant de l'attractivité de la province pour les investisseurs nationaux et internationaux.

Lors de la conférence bilan sur le développement socio-économique de 2024 et de perspectives pour 2025, tenue le 27 décembre à Long An, Nguyên Van Ut, président du Comité populaire provincial, a mis en exergue le caractère exceptionnel de l'année à venir. Il a souligné que 2025 serait marquée par de nombreux défis et exigerait la réalisation simultanée de deux objectifs politiques majeurs : simplifier et optimiser la structure administrative pour la rendre plus efficace, et mettre en œuvre la Résolution du Congrès du Parti pour la période 2025-2030.

Photo: CTV/CVN

Il a appelé les administrations locales à renforcer leur autonomie financière en promouvant la décentralisation des ressources et à œuvrer activement pour atteindre l'objectif budgétaire de l'État fixé à 30.000 milliards de dôngs

La production rizicole de plus de 3,2 millions de tonnes en 2024, ainsi que le développement du tourisme avec 2,5 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 1.300 milliards de dôngs, ont contribué au dynamisme économique de Long An. Ces résultats encourageants ouvrent de nouvelles perspectives pour 2025. L'objectif est ainsi d'accélérer la croissance économique et de porter la hausse du GRDP entre 8,5 et 9%, sous réserve d'un contexte économique favorable et de la poursuite des efforts de développement. Les recettes budgétaires devraient également augmenter de 12% par rapport à 2024.

Le président a appelé les investisseurs à se mobiliser dès le début de l'année en définissant des projets d'investissement précis. Parallèlement, il a incité les collectivités locales à finaliser leurs plans d'aménagement afin de créer un environnement propice à l'investissement et au développement économique Il a exhorté les départements concernés à accélérer les procédures administratives et à lancer rapidement les travaux de défrichement et de construction des infrastructures clés, notamment les voies d'accès aux trois ponts de la route provinciale 827E, le bâtiment principal du Centre politico-administratif et la route provinciale 822B, afin de dynamiser le développement économique local.

Photo : Truong Giang/CVN

Vingt et un objectifs de développement socio-économique

La province de Long An s’est fixée un ambitieux programme de développement pour 2025, comprenant 21 objectifs socio-économiques et 10 orientations stratégiques. Ce plan vise notamment à moderniser la gestion urbaine en renforçant le respect de la loi sur l'urbanisme. La province mettra en œuvre une stratégie de restructuration économique ambitieuse, axée sur l'adoption de modèles de production innovants, l'amélioration continue de la qualité et de la compétitivité des produits, ainsi qu'une utilisation rationnelle des ressources.

Le dirigeant de la province a insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets d'infrastructures de transport interrégionaux et urbains, afin d'améliorer la connectivité et ainsi d'attirer de nouveaux investissements. Il a également appelé à des efforts soutenus pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer la compétitivité de la province afin maintenir sa première place au niveau national. Gérer de manière durable et efficace les ressources naturelles de la province font aussi partie des priorités, tout en mettant en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique et de prévention des catastrophes naturelles. Il a appelé à une approche intégrée de ces enjeux pour assurer un développement durable.

En conclusion, M. Ut a souligné le rôle stratégique de Long An en tant que "porte d'entrée du delta du Mékong". Il a appelé à renforcer la coopération avec Hô Chi Minh-Ville, notamment à travers la mise en œuvre concrète de l'accord de coopération dans le développement socio-économique signé entre les deux parties. Celui-ci comprend notamment un programme sur l'écoulement des produits agricoles de Long An, qui a renforcé la chaîne de valeur agricole et a permis aux producteurs d'accéder à des marchés plus rémunérateurs. Les agriculteurs ont ainsi pu améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.

Truong Giang/CVN