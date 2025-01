Le MIC se concentre sur le développement de la coopération économique et commerciale en 2025

Cette année, il est prévu que la situation internationale, régionale et nationale continue à évoluer de manière complexe, affectant la production et les affaires des entreprises.

Par conséquent, le Département des marchés européens et américains (ministère de l'Industrie et du Commerce - MIC) renforce son étude de la situation et des fluctuations politiques des pays de la région pour pouvoir proposer des conseils et des réponses politiques appropriées et réalisables. En plus, ce Département va mener des études de marché, explorer des opportunités de coopérations économiques et commerciales.

En particulier, ce Département favorise la mise en œuvre effective des accords de libre-échange (FTA), des mécanismes de coopération existants avec les pays de la région, recherche la mise à niveau et signe des FTA avec des marchés potentiels... joue un bon rôle de passerelle reliant les entreprises nationales et les entreprises étrangères.

Évaluant le développement du marché euro-américain, Ta Hoàng Linh, directeur dudit Département a déclaré qu'en 2024, ce département s'était coordonné avec les agences nationales et étrangères pour avancer de nombreuses solutions et activités pratiques pour soutenir les entreprises afin de rétablir la production, de promouvoir les importations et les exportations et de protéger les intérêts des entreprises vietnamiennes sur la scène internationale.

Reprise et croissance impressionnantes

Selon les statistiques du MIC, en 2024, le chiffre d'affaires des importations et des exportations entre le Vietnam et le marché euro-américain a connu une forte reprise par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de l'année dernière a été estimé à environ 250 milliards d'USD, soit une augmentation de 18,5% en glissement annuel. L'excédent commercial a dépassé pour la première fois la barre des 150 milliards de dollars, atteignant plus de 154 milliards d'USD.

En particulier, les principaux produits d'exportation du Vietnam vers le marché euro-américain en 2024 ont tous connu une reprise et une croissance impressionnantes par rapport à 2023, tels que les ordinateurs, les produits électroniques et les composants, estimés à 34,6 milliards d'USD (+39,7%) ; les machines, équipements, outils et autres pièces de rechange estimés à 33 milliards d'USD (+24,4%), le textile-habillement, 23,4 milliards d'USD (+12%)…

