La Banque d’État du Vietnam prête à réagir avec flexibilité face aux turbulences mondiales

La Banque d'État du Vietnam (BEV) suivra de près la volatilité des marchés mondiaux afin de mener une politique monétaire proactive et flexible, en étroite collaboration avec les outils budgétaires et macroéconomiques pour préserver la stabilité, maîtriser l'inflation et soutenir une croissance durable.

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement de février 2026, tenue l’après-midi du 4 mars à Hanoï, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Thanh Hà, a informé des informations essentielles sur la gestion de la politique monétaire et des taux de change pour la période à venir.

Selon lui, depuis la fin de l’année 2025 et le début de 2026, l’économie mondiale connaît des évolutions complexes qui posent des défis importants à la régulation monétaire et aux activités bancaires. Conformément aux orientations du gouvernement et du Premier ministre, la BEV a mis en œuvre de manière proactive et opportune des mesures de gestion adaptées afin de contribuer au contrôle de l’inflation, à la stabilité macroéconomique et à la promotion d’une croissance économique durable.

La croissance du crédit a enregistré une dynamique positive dès le début de l’année, tandis que le taux de change a évolué avec flexibilité, s'adaptant continuellement aux conditions réelles du marché.

L’ensemble des besoins légitimes de l’économie en devises étrangères a été satisfait de manière intégrale et en temps voulu. À la fin du mois de février 2026, le taux de change moyen sur le marché interbancaire s'établissait à 26.044 dôngs pour un dollar américain, en baisse d’environ 0,94% par rapport à la fin de 2025.

L'offre de devises étrangères s'est avérée relativement favorable au cours des deux premiers mois de l'année en cours, a précisé le vice-gouverneur Pham Thanh Ha.

Cependant, le responsable a souligné que le contexte international demeure très complexe et imprévisible. L'économie vietnamienne, caractérisée par une forte ouverture, subit des impacts directs alors qu'elle doit simultanément maintenir une croissance élevée et assurer la stabilité macroéconomique. L’escalade des tensions géopolitiques et les conflits militaires persistants au Moyen-Orient ont propulsé les cours mondiaux du pétrole à des niveaux très élevés, créant une pression sur l'inflation et sur les attentes inflationnistes de nombreux pays.

Dans ce cadre, les grandes banques centrales mondiales, notamment la Réserve fédérale américaine (FED), se montrent plus prudentes quant à la réduction des taux d'intérêt et à l'assouplissement monétaire.

À l’avenir, la BEV continuera de suivre de près l’évolution de la situation mondiale pour agir de manière proactive et flexible, en coordination étroite avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques. L'objectif prioritaire demeure la maintenir la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et le soutien à une croissance économique durable.

