Le conflit au Moyen-Orient impacte les exportations et le tourisme vietnamiens

Les conflits au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des coûts de logistique, d’assurance et d’approvisionnement, contraignant les entreprises vietnamiennes à revoir leurs prévisions financières pour les commandes à venir.

Selon Pham Quang Anh, directeur de l’entreprise textile Dony, le marché jordanien représente près de 20% des exportations de son entreprise, les marchandises transitant majoritairement par la mer Rouge.

L’entreprise se prépare actuellement à expédier les conteneurs comme prévu, aucune information ne faisant état d’une suspension de la commande. Toutefois, un retard de 15 à 20 jours pourrait impacter la saison des ventes, et un retard de plusieurs mois aurait un impact direct sur le cycle d’activité de ses clients.

De même, l’entreprise Cat Van Loi a déjà expédié sa première cargaison à un client en Arabie saoudite et poursuit les expéditions. Elle prévient cependant que l’augmentation des surtaxes de transport et l’allongement des délais de livraison pourraient nuire à l’efficacité du projet.

Le risque le plus important se concentre sur les contrats prévus pour les deuxième et troisième trimestres. Bidrico a signalé une hausse de près de 3% du coût de plusieurs intrants, due à l’augmentation des coûts logistiques. Lors des crises précédentes, les délais de transport ont triplé, voire quadruplé, et les tarifs des conteneurs ont explosé, tout comme les primes d’assurance.

Pour éviter les perturbations, les entreprises sont contraintes d’accroître leurs réserves de matières premières, ce qui accroît leurs besoins en fonds de roulement. Les associations professionnelles préviennent que si les tarifs de transport et d’assurance restent élevés, l’avantage concurrentiel des produits vietnamiens pourrait être fortement compromis.

Le 2 mars, plusieurs agences de voyages de Hô Chi Minh-Ville ont temporairement suspendu l’organisation de voyages vers certains pays du Moyen-Orient et activé des protocoles d’urgence pour les groupes se trouvant actuellement dans la région.

Selon les entreprises, le Moyen-Orient est une destination prisée des touristes vietnamiens, notamment le circuit Dubaï-Abou Dabi-Égypte.

Compte tenu des tensions liées au conflit, les clients privilégient les reports ou les remboursements. Cette situation oblige les entreprises à garantir la sécurité des voyageurs tout en maîtrisant les coûts supplémentaires et en respectant leurs obligations contractuelles.

