Une réponse proactive, opportune et efficace face aux nouvelles évolutions mondiales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, dans l’après-midi du 4 mars à Hanoï, une réunion de la Permanence du gouvernement avec les ministères et organismes pour évaluer les évolutions récentes de la situation mondiale et examiner des mesures de réponse, notamment face aux conflits complexes au Moyen-Orient et dans d’autres régions. Des vice-Premiers ministres, des responsables de ministères et de grands groupes économiques y ont également participé.

>> Hanoï exhorte à suspendre les voyages dans les zones de conflit du Moyen-Orient

>> Entreprises et industries confrontées aux perturbations du transport maritime

>> Vietnam Airlines maintient 12 lignes aériennes directes entre le Vietnam et l'Europe

>> Conflit au Moyen-Orient : le Vietnam évite le survol des zones à risque

Photo : VGP/CVN

Selon les rapports, dès l’apparition de nouvelles évolutions de la situation, le ministère des Affaires étrangères ainsi que les ministères, secteurs et organismes concernés ont, conformément aux instructions du Premier ministre, rapidement évalué les impacts du conflit au Moyen-Orient sur le Vietnam et élaboré des scénarios et des mesures de réponse.

Lors de la réunion, le Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères de préparer un rapport à soumettre au Bureau politique et au Secrétariat, conformément aux instructions du secrétaire général To Lam et aux orientations du Bureau du Comité central du Parti.

Il a demandé aux ministères et secteurs concernés d’adresser chaque jour leurs rapports au Bureau du gouvernement avant 13h00, tout en restant en état d’alerte permanente afin de réagir de manière rapide, souple et efficace dans le contexte actuel.

Selon lui, les évolutions à venir pourraient avoir des répercussions sur la stabilité macroéconomique du Vietnam, notamment sur l’inflation et la croissance, ainsi que sur la sécurité énergétique, la logistique, les chaînes d’approvisionnement, la situation des citoyens et des Vietnamiens à l’étranger, et sur les domaines de la défense, de la sécurité et des relations extérieures.

Pour atteindre les objectifs fixés, notamment une croissance économique d’au moins 10%, tout en maîtrisant l’inflation et en préservant les grands équilibres, le chef du gouvernement a appelé à une attitude sereine et déterminée. Il a insisté sur la nécessité de ne pas céder à la panique tout en évitant toute forme de relâchement de la vigilance.

Pour faire face aux impacts immédiats, le Premier ministre a demandé de mettre en œuvre une politique monétaire proactive, flexible et adaptée à la situation, ainsi qu’une politique budgétaire ciblée. Il a également souligné la nécessité de garantir un approvisionnement suffisant pour la production et la vie quotidienne, tout en exerçant un contrôle rigoureux sur les prix et le marché pour lutter contre la contrebande et la spéculation.

Concernant la sécurité humaine, des plans d’évacuation des citoyens vietnamiens hors des zones à risque doivent être minutieusement préparés. Par ailleurs, les organes de presse sont tenus de diffuser des informations précises, objectives et conformes aux orientations nationales.

Le ministère des Finances a pour mission d'élaborer divers scénarios de gestion socio-économique à court et long termes, et de soumettre immédiatement une résolution sur la révision des droits de douane préférentiels à l'import-export pour diversifier les sources d'approvisionnement. Parallèlement, le ministère de l'Industrie et du Commerce doit mettre en oeuvre des mesures pour stabiliser les prix des carburants face à la volatilité des cours du pétrole. Le Premier ministre a également demandé l'accélération des procédures pour l’expansion des activités du groupe national de l'industrie et de l'énergie.

Enfin, il a appelé les groupes économiques des secteurs de l’énergie et des minerais à prendre des initiatives dans le cadre de leurs compétences afin de stabiliser la situation.

VNA/CVN