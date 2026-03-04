Conflit au Moyen-Orient : le Vietnam évite le survol des zones à risque

Les compagnies aériennes vietnamiennes sont tenues de revoir leurs plans d’exploitation, d’évaluer les risques de sécurité sur les liaisons internationales susceptibles d’être affectées par le conflit au Moyen-Orient et de ne pas exploiter de vols au-dessus des zones ou espaces aériens présentant des risques potentiels pour la sécurité.

Il s’agit d’une exigence du ministère vietnamien de la Construction visant à garantir la sécurité du transport aérien dans le contexte du conflit en cours au Moyen-Orient.

Selon l’évaluation du ministère de la Construction, la situation du conflit au Moyen-Orient continue d’évoluer de manière complexe et affecte gravement les opérations du transport aérien international, en particulier pour les vols à destination, en provenance ou survolant les zones de conflit militaire ou les espaces aériens soumis à des restrictions.

Le ministère de la Construction a demandé aux compagnies aériennes de suivre régulièrement les informations publiées par les autorités compétentes, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi que les autorités aéronautiques des pays concernés, afin d’évaluer la situation et de décider de leurs plans d’exploitation des vols.

Les transporteurs doivent également renforcer la gestion de la sécurité des opérations aériennes, ajuster de manière proactive leurs programmes de vol et sélectionner des itinéraires alternatifs afin d’assurer la sécurité absolue des aéronefs, des équipages et des passagers, tout en assurant une information complète aux passagers en cas de modification des horaires liée à des impératifs de sûreté et de sécurité.

Le ministère de la Construction a demandé à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam de suivre et d’évaluer de manière proactive l’évolution de la situation de sécurité et de sûreté aériennes dans les régions et dans le monde, notamment au Moyen-Orient, et d’émettre en temps opportun des recommandations et des directives opérationnelles adaptées à la situation réelle.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam est également chargée de renforcer la supervision de la sécurité des opérations aériennes et la gestion de l’aviation civile dans un contexte de risques liés aux conflits armés, tout en coordonnant étroitement avec les organismes compétents nationaux et les autorités aéronautiques étrangères afin de mettre à jour les informations et de traiter rapidement les situations imprévues.

La Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (Vietnam Air Traffic Management Corporation - VATM) doit surveiller étroitement les activités aériennes dans la région et collaborer étroitement avec l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam et les organismes concernés afin d’assurer la sécurité et la continuité de la gestion du trafic aérien.

La Compagnie des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) et les exploitants aéroportuaires doivent mobiliser de manière proactive leurs ressources en cas d’ajustement des horaires, d’annulation de vols ou de modification d’itinéraires, en coordination avec les compagnies aériennes afin d’assurer la prise en charge des passagers concernés et de garantir la sécurité absolue dans les aéroports.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a également mis à jour les informations concernant certaines régions d’information de vol (FIR) affectées par le conflit au Moyen-Orient.

Au 3 mars, plusieurs FIR ont été totalement fermées, notamment celles de Bahreïn, de Téhéran et de Doha, tandis que la Jordanie a instauré une fermeture quotidienne temporaire de son espace aérien.

