La 4e réunion ministérielle du partenariat économique Vietnam - Australie

La 4 e réunion ministérielle du partenariat économique Vietnam - Australie a eu lieu le 17 octobre dans la ville d'Adélaïde, sous la présidence du ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, et du ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell.

Photo : VNA/CVN

La réunion se déroulait dans le contexte où les deux pays viennent d'élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024.

S'exprimant lors de la réunion, le ministre Nguyên Chi Dung a déclaré que la coopération économique entre le Vietnam et l'Australie a continué de se développer vigoureusement cette année.

Pour sa part, le ministre australien Don Farrell a déclaré que le commerce entre le Vietnam et l'Australie était en plein essor, offrant davantage d'opportunités aux exportateurs, aux entreprises et aux travailleurs des deux pays. Au cours des trois dernières années, le commerce bilatéral a atteint un niveau record de plus de 26 milliards de dollars australiens et le Vietnam est devenu l'une des sources de visiteurs internationaux à la croissance la plus rapide en Australie depuis la pandémie de COVID-19.

La stratégie économique en Asie du Sud-Est de l'Australie aide les entreprises de ce pays d'Océanie à saisir de nouvelles opportunités dans la région, et le Vietnam est l'un des pays ayant un grand potentiel pour les exportateurs australiens, a-t-il affirmé.

Les deux ministres ont convenu que l'Australie est l'un des principaux donateurs offrant une aide publique au développement (APD) non remboursable au Vietnam. Pendant la période 2023-2024, l'Australie a fourni 95 millions de dollars australiens au Vietnam. En ce qui concerne les investissements étrangers (IDE), jusqu'en août dernier, l'Australie a investi un montant total de 2,05 milliards d'USD dans 660 projets, se classant au 21e rang sur 149 pays et territoires investissant au Vietnam.

Lors de la réunion, les deux parties ont également proposé des mesures visant à promouvoir les relations économiques entre le Vietnam et l'Australie et à ouvrir de nouvelles directions de développement pour ces relations.

Elles ont abordé la coopération bilatérale dans divers forums et mécanismes multilatéraux et régionaux tels que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange entre l'ASEAN, la Nouvelle-Zélande et l'Australie (AANZFTA) et le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF).

VNA/CVN