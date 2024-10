AIPA-45 : la coopération interparlementaire favorise la connectivité et la résilience de l'ASEAN

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, conduira une haute délégation de l'AN du Vietnam pour effectuer une visite officielle au Laos et participer à la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) du 17 au 19 octobre. Une tournée à l’invitation du président de l'AN du Laos Saysomphone Phomvihane, président de l'AIPA.

Photo : VNA/CVN

La participation du président de l'AN, Trân Thanh Mân, et de la haute délégation de l’AN à l'AIPA-45 est importante, visant à affirmer le rôle et la position du Vietnam et de son AN dans les mécanismes de coopération interparlementaire régionaux et mondiaux, contribuant ainsi à la promotion des efforts diplomatiques conjoints du Parti et de l'État pour le bénéfice du pays et de la nation, affirmant le rôle de l’AN du Vietnam, contribuant de manière proactive et active au contenu de l’AIPA.

Occasion d'échanger les informations

L'AIPA-45 est également l'occasion pour la partie vietnamienne d'échanger des informations et de partager avec des parlementaires d'autres pays les préoccupations communes de la région pour la paix, la coopération et le développement ainsi que les activités parlementaires ; d'établir des relations amicales avec des parlementaires d'autres pays ; de partager des informations sur les lignes directrices et les politiques du Parti et de l'État ainsi que sur les activités de l'AN dans le redressement et le développement socio-économiques du Vietnam.

Le Vietnam est officiellement devenu membre de l'AIPO (AIPA d'aujourd'hui) le 19 septembre 1995. Depuis qu'elle est devenue membre officiel de l'AIPA, l'AN du Vietnam a participé de manière proactive et active, contribuant de manière responsable pour renforcer son rôle central, sa solidarité et son union au sein de l'AIPA, promouvant la coopération intra-bloc et élargissant les relations multiformes avec les parlements des pays de la région et du monde.

L'AN du Vietnam a contribué à de nombreuses initiatives lors des sessions de l'Assemblée générale ainsi qu'aux activités dans le cadre de l'AIPA. Le Vietnam a également lancé l'initiative de créer un Groupe consultatif de l'AIPA dans les parlements des pays membres pour conseiller sur l'harmonisation juridique, surveiller la mise en œuvre des résolutions de l'AIPA et renforcer les relations entre l'AIPA et l'ASEAN ; l’initiative visant à élargir la participation de certains pays qui ne sont pas membres de l'AIPA...

L'AN du Vietnam a fait forte impression en organisant avec succès l'Assemblée générale de l'AIPO-23 (du 8 au 13 septembre 2002), l'Assemblée générale de l'AIPA-31 (du 19 au 25 septembre 2010) et l’Assemblée générale de l'AIPA-41 (du 8 au 10 septembre 2020).

Nombreuses expériences

En participant activement aux activités de l'AIPA, le Vietnam a également acquis de nombreuses expériences utiles et pratiques, contribuant à la mise en œuvre réussie de la politique étrangère ouverte du pays pendant la période d'intégration, créant ainsi un environnement politique favorable à la mise en œuvre réussie du processus du Renouveau du pays.

Le mécanisme de coopération interparlementaire de l'AIPA contribue également à renforcer l'amitié, la compréhension et la confiance mutuelle entre les députés vietnamiens et les parlementaires d'autres pays, ainsi qu'entre le Vietnam et d'autres pays du monde.

Grâce à leur participation directe aux activités de l'AIPA, les délégués vietnamiens ont davantage d'opportunités d'échanger des informations, des expériences en matière d'élaboration de lois, de supervision et d'activités parlementaires, et d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans l'organisation d'activités de coopération internationale pour soutenir la mise en œuvre de leurs fonctions de député. Grâce aux activités de l'AIPA, le Vietnam a également l'opportunité de contribuer à la promotion de son image, en présentant ses caractéristiques uniques, de son peuple et de sa culture aux amis de la région et du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Selon la vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de l'AN du Vietnam, Lê Thu Hà, sur la base du sujet de l'AIPA-45, le Vietnam prévoit de proposer quatre initiatives/Résolutions à la Conférence des jeunes parlementaires de l'AIPA, au Comité social, à la Conférence des femmes parlementaires de l'AIPA et au Comité économique.

Ce sont la Résolution sur le ''Renforcement du rôle des jeunes parlementaires de l'ASEAN dans la mise en œuvre de la Déclaration de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sur la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable via la transformation numérique et l'innovation'' ; celle sur le ''Renforcement des droits, des bien-être sociaux et des opportunités d'emploi pour les personnes âgées dans la région de l'ASEAN'' ; celle sur ''Promouvoir l'élimination de la violence faite aux femmes et filles dans l'ASEAN'' ; celle sur ''l'amélioration de la capacité institutionnelle pour relier le trafic, l'aviation et les ports maritimes dans la région de l'ASEAN''.

La délégation vietnamienne va envisager de co-parrainer six autres Résolutions, dont cinq proposées par le Laos et une autre par l'Indonésie, le Laos et la Malaisie.

VNA/CVN