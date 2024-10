Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm visite l’île de Côn Co

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rendu visite mercredi 16 octobre aux cadres, soldats et habitants de l’île de Côn Co, dans la province de Quang Tri (Centre).

Créé en octobre 2004, ce district insulaire, le seul de son genre dans les six localités du Centre-Nord, se trouve à 13 milles du continent, avec une superficie de 230 ha, dont 60% de forêt naturelle. Il occupe une position particulièrement importante dans la défense et la sécurité nationales, servant de porte d’entrée sud vers le golfe du Tonkin, et de porte d’entrée internationale aérienne et maritime.

Le plan d’aménagement du district a été mis à jour conformément au plan directeur de Quang Tri, approuvé par le Premier ministre pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050, servant de base au développement socio-économique et à la sécurité-défense de la localité.

Le tourisme est défini comme l’industrie de pointe de Côn Co, représentant plus de 70% de la structure économique du district.

Exprimant son impression sur la rare beauté naturelle de l’île, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné le rôle important de l’île dans la stratégie maritime du pays.

Le dirigeant a hautement apprécié les contributions importantes des cadres, des soldats et des habitants de Côn Co à l’édification et à la défense de la patrie ainsi qu’à la préservation de la biodiversité de l’île.

Renforcer la sécurité et la défense

Il a indiqué que la résolution du 8e plénum du Comité central du Parti du XIIe mandat sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045 a fixé comme objectif de faire du Vietnam une nation maritime forte caractérisée par le développement durable, la prospérité, la sécurité et la sûreté, et de veiller à ce que le développement durable soit associé à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, au maintien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.

Pour répondre à cette exigence, le dirigeant a demandé à Côn Co de continuer de renforcer sa sécurité et sa défense en étroite relation avec les autres îles, et de promouvoir en même temps le développement socio-économique.

Il a souligné la nécessité pour les autorités de prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des soldats et des habitants locaux, en leur fournissant de bons services d’éducation et de santé ainsi qu’un bon approvisionnement en électricité, en eau potable et en services de télécommunications. Dans le même temps, il est nécessaire d’optimiser le potentiel éolien offshore de l’île et les avantages touristiques, a-t-il déclaré.

Il a souligné la nécessité de continuer à compléter le système d’infrastructures de l’île, de protéger sa biodiversité et d’attirer davantage d’enseignants et de médecins sur l’île. Il a rappelé au district de promouvoir le développement du tourisme de manière durable et sans déchets plastiques. Il a exprimé son espoir que l’administration et la population de Côn Co continueront de renforcer leur solidarité et leurs liens étroits.

Plus tôt, lors d’une conversation avec les habitants, le dirigeant s’est réjoui du fait que l’île devienne de plus en plus peuplée et dispose d’un système complet d’écoles et de postes médicaux. Il a conseillé aux insulaires de ne pas se concentrer uniquement sur l’aquaculture et la pêche, mais aussi sur la promotion de la sylviculture et du tourisme. Il a appelé les entreprises et les investisseurs à investir dans le développement du tourisme sur l’île.

À cette occasion, le dirigeant et son entourage ont offert de l’encens et des fleurs au président Hô Chi Minh à la maison commémorative dédiée au président Hô Chi Minh et aux martyrs à leur monument sur l’île. Il a offert des cadeaux aux familles locales et des équipements médicaux aux autorités du district de l’île.

VNA/CVN