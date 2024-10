Un responsable du Parti reçoit le haut-commissaire aux anciens résistants du Maroc

Nguyên Trong Nghia, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, a reçu le 16 octobre à Hanoï, El Mostafa El Ktiri, haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération du Maroc.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trong Nghia a sincèrement remercié El Mostafa El Ktiri d'avoir créé des conditions favorables à la visite de travail au Maroc d’une délégation du Parti communiste du Vietnam du 29 mai au 3 juin 2024, avec les rencontres avec des hauts dirigeants marocains et ceux de Partis politiques et la participation au séminaire sur Hô Chi Minh au siège du haut-commissariat aux anciens résistants et aux anciens membres de l'Armée de libération du Maroc.

El Mostafa El Ktiri, pour sa part, a souligné les bonnes relations d’amitié entre le Vietnam et le Maroc d'hier comme d’aujourd'hui. Il a souhaité que les deux pays développent davantage leurs relations de coopération dans les temps à venir, notamment en éduquant la jeune génération pour mieux comprendre les relations Vietnam-Maroc. Les deux parties doivent également échanger leurs expériences et se coopérer étroitement pour développer le pays avec le monde, tout en préservant l’indépendance et l’autonomie.

Nguyên Trong Nghia a affirmé que le peuple vietnamien n'oublierait jamais et appréciait toujours le soutien accordé par le peuple marocain au Vietnam durant les années de guerre acharnée d’hier et dans le processus de l’édification nationale d’aujourd’hui et aussi dans la participation aux forums internationaux et régionaux.

Avec des relations établies sur près de 60 ans, les deux parties se coordonneront davantage dans tous les domaines et élèveront leur niveau de coopération pour promouvoir le développement des deux pays, notamment le renforcement des échanges et de la coopération entre les entreprises d’anciens combattants des deux pays, a-t-il précisé.

VNA/CVN