Delta du Mékong

Le Premier ministre préside une conférence sur les infrastructures de transport

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité directeur de l'État pour les travaux et projets d’importance nationale et projets clés dans le secteur des transports, a souligné l’importance des infrastructures, en particulier celles de transport, dans le processus d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture et des zones rurales, qui s’appuie sur l'innovation et le développement, dans le delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur l'importance de la décentralisation, de l’élimination du mécanisme « demander-donner », indiquant que cette conférence visait à examiner la situation de mise en œuvre des travaux et des projets concernés, à tirer des enseignements, à analyser les difficultés et à avancer des solutions…

Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Transports de faire rapport sur la mise en œuvre des travaux et projets ; à celui des Ressources naturelles et de l'Environnement de rendre compte de la situation des matériaux de construction ; à celui du Plan et de l'Investissement de rendre compte de la situation des capitaux et des projets de développement durable et d’adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong.

Selon le ministère des Transports, neuf projets d’importance nationale ou clés dans le secteur des transports sont actuellement mis en œuvre dans le delta du Mékong, avec un investissement total d'environ 106.000 milliards de dôngs. Parmi ceux-ci, 8 sont en construction. Le projet d'autoroute My An - Cao Lanh est en train d'achever les procédures nécessaires et la construction devrait être lancée début 2025.

VNA/CVN