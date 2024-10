L'ambassadeur du Vietnam rend une visite de courtoisie au président du Sénat mexicain

Le président du Sénat mexicain a félicité le diplomate vietnamien pour sa nomination et a salué les importantes réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, en particulier sa solide reprise après la pandémie de Covid-19.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes dans leurs luttes précédentes pour l’indépendance nationale, et que le Mexique et le Vietnam reconnaissaient l’importance et le respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale et du droit à l’autodétermination de chaque nation.

Le président du Sénat mexicain a affirmé que le Vietnam n’est pas seulement une nation qui a triomphé de puissants empires, mais qu’il s’est également relevé des cendres de la guerre pour devenir une économie en développement avec une position mondiale de premier plan.

En prévision du 50e anniversaire des relations diplomatiques l’année prochaine, Noroña a annoncé que le Sénat mexicain organiserait une « Semaine du Vietnam » à son siège, avec diverses activités pour promouvoir l’image du Vietnam et renforcer les relations entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a affirmé que tout au long de son parcours vers l’indépendance et le développement national, le Vietnam a reçu une aide inestimable de la communauté internationale, y compris de ses amis du Mexique.

Il a noté que le Mexique a été l’un des premiers pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, peu de temps après la victoire du pays dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification. À cette époque, le Mexique a fourni une cargaison d’une valeur d’un million de dollars pour aider le Vietnam à se remettre de la guerre et à se reconstruire.

Soulignant le rôle du Mexique en tant que partenaire clé du Vietnam en Amérique latine, le diplomate a souligné la relation croissante entre les deux pays dans divers domaines, notamment la politique, l’économie et la diplomatie culturelle, ainsi que leur soutien mutuel dans les forums internationaux tels que les Nations Unies (ONU), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les forums parlementaires multilatéraux.

En ce qui concerne le commerce bilatéral, il a noté que le Mexique est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que ce dernier se classe au deuxième rang des partenaires commerciaux du premier au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Le volume des échanges bilatéraux augmente régulièrement, d’autant plus que les deux pays sont membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

L’ambassadeur Nguyên Van Hai a proposé que les deux pays améliorent leur cadre de partenariat global d’ici 2025, ce qui coïncide avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques. Il a également exprimé son espoir d’une meilleure coordination des législateurs des deux pays pour affiner les cadres juridiques qui contribuent à renforcer les liens entre le Vietnam et le Mexique.

VNA/CVN