Quang Tri

Le dirigeant Tô Lâm travaille avec la Permanence du Comité provincial du Parti

Poursuivant son programme de travail dans la province de Quang Tri (Centre), dans l'après-midi du 16 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu une séance de travail avec la Permanence du Comité provincial du Parti sur la mise en œuvre de la Résolution du Congrès du Parti à tous les niveaux associée au développement socioéconomique, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, à l’édification du Parti et du système politique.

Faisant rapport sur les tâches accomplies au cours des dernières années, le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Quang Tri, Nguyên Dang Quang, a précisé que la province avait mené à bien le travail politique et idéologique, la pratique de la démocratie au sein du Parti , le renforcement de la discipline et des règles.

L’organisation provincial du Parti a proposé de nombreuses solutions créatives et innovantes pour édifier et rectifier le Parti et le système politique, en traitant strictement les cadres et les membres du Parti se dégradant en termes d'idéologie politique, d'éthique et en réalisant le mouvement "Étudier et suivre l'idéologie, l'éthique et le style de Hô Chi Minh".

Réduction de la pauvreté

Concernant l'économie, Nguyên Dang Quang a souligné que la province s’efforçait d’atteindre et de dépasser 11/15 des principaux objectifs socio-économiques fixés par la Résolution du XVIIe Congrès provincial du Parti pour le mandat 2020-2025, avec notamment le taux de croissance moyen du Produit intérieur brut (PIBR) prévu à 7% à la fin du mandat.

S'exprimant lors de la séance de travail, Tô Lâm a hautement apprécié les réalisations socio-économiques réalisées ces derniers temps par le Comité du Parti, l’administration, les entreprises et la population de Quang Tri. Il a aussi souligné son potentiel et ses avantages, en particulier son système de transport très pratique, son potentiel de développement énergétique, notamment d'énergie propre, sa foncière propice aux investissements dans le développement industriel.

Édification du Parti

Il a donc demandé à Quang Tri de continuer à bien faire le travail d’édification du Parti et du système politique simple, propre et fort qui fonctionnait de manière efficace et efficiente. La province doit prendre soin et édifier une équipe des cadres qualifiés et compétents osant penser, osant faire, dynamiques, créatifs et désireux de s'élever pour le développement de la province.

Quang Tri doit considérer la réduction de la pauvreté comme une tâche politique clé, en consacrant beaucoup de réflexion et de ressources à prendre soin de la vie des personnes ayant rendu services méritoires à la Patrie ; mettre l’accent sur la formation professionnelle, la création d’emplois, l’assistance aux ménages pauvres avec des prêts préférentiels.

Le dirigeant Tô Lâm a souhaité que Quang Tri crée une nouvelle avancée dans le développement socio-économique et mettent en œuvre avec succès les objectifs et les tâches définis dans la Résolution du XVIIe Congrès provincial du Parti pour le mandat 2020-2025.

