Partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973 et du partenariat stratégique en 2018, les relations Vietnam - Australie ont connu un développement fort, intégral et stratégique dans tous les domaines. L'établissement du partenariat stratégique intégral dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024 est le fruit et le développement naturel des relations bilatérales de longue date de 50 ans, les efforts communs pour renforcer la confiance stratégique et construire une nouvelle vision pour la région.