Réunion sur la gestion de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Laos à Quang Nam

La Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du Parti, en collaboration avec le Comité provincial du Parti de la province de Quang Nam (Centre), a organisé, mercredi 16 octobre dans la ville de Tam Ky, une réunion pour discuter des mesures visant à renforcer la gestion de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Laos.

>> La visite du président de l’Assemblée nationale consolide la relation spéciale Vietnam - Laos

>> Bientôt le deuxième échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos

>> Resserrer la solidarité particulière et booster la coopération entre les AN du Vietnam et du Laos

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole à la réunion, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Luong Nguyên Minh Triêt, a déclaré que Quang Nam partageait une frontière terrestre de plus de 157 km avec la province de Sekong au Laos. Les autorités et les secteurs provinciaux ont accordé une priorité à la gestion de la frontière terrestre au cours des dernières années.

En conséquence, les deux provinces ont mis en œuvre efficacement un modèle de liens jumelés entre leurs villages frontaliers, ce qui a donné des résultats pratiques dans de nombreux aspects, contribuant au maintien de la sécurité politique, de l'ordre social et de la sécurité dans les zones frontalières ; consolident les relations étroites et familières entre les communautés frontalières des deux côtés et se soutiennent mutuellement dans le développement socio-économique.

Jusqu'à présent, 35 villages de 10 communes frontalières des districts de Tay Giang et Nam Giang de la province de Quang Nam ont établi des liens de jumelage avec 16 hameaux des districts de Ka Lum et Dac Chung de la province de Sekong.

Les autorités de Quang Nam ont également créé des conditions favorables pour que les habitants des villages frontaliers de Sekong se rendent dans les établissements médicaux des districts de Tây Giang et Nam Giang pour des examens et des traitements, a fait savoir M. Triêt.

Il a également mentionné les difficultés auxquelles Quang Nam est confrontée dans la gestion de la frontière commune avec le Laos, en raison d'un manque de sensibilisation aux questions frontalières et territoriales parmi les résidents locaux vivant le long de la frontière.

Présent à l'événement, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que, conformément à la Convention sur la démarcation de la frontière nationale signée entre le Vietnam et le Laos en 1977, les deux parties se sont coordonnées pour délimiter et construire des bornes frontalières le long de toute la frontière.

Les deux pays ont signé le 16 mars 2016 un protocole sur la ligne frontalière entre le Vietnam et le Laos et les bornes frontalières nationales le long de leur frontière, un accord sur la réglementation de la gestion des frontières terrestres et des postes-frontières pour remplacer l'accord sur la réglementation des frontières nationales signé le 1er mars 1990 et un protocole modifiant l'accord Vietnam - Laos sur la réglementation des frontières nationales signé le 31 août 1997.

Sur la base des accords signés, les deux parties ont établi un mécanisme bilatéral pour coordonner la gestion des zones frontalières et des postes-frontières à tous les niveaux, en particulier le maintien des patrouilles bilatérales, le renforcement de la coordination et l'échange d'informations entre les différents niveaux et secteurs pour résoudre les problèmes qui se posent, a-t-il ajouté.

Lors de la réunion, les participants ont discuté et proposé des solutions pour améliorer la gestion de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Laos dans les temps à venir.

VNA/CVN